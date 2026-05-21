Ένα «φαραωνικών διαστάσεων» άγαλμα που φιλοδοξεί να αλλάξει τον παγκόσμιο χάρτη του θρησκευτικού τουρισμού βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσής του στην Αρμενία. Στην κορυφή του όρους Χάτις, ενός σβησμένου ηφαιστείου περίπου 30 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Γερεβάν, ορθώνεται ένα κολοσσιαίο, αλουμινένιο άγαλμα του Ιησού Χριστού, το οποίο, μόλις ολοκληρωθεί, θα είναι το ψηλότερο του είδους του στον πλανήτη.

Το έργο αποτελεί προσωπικό όραμα και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον 67χρονο Αρμένιο μεγιστάνα, δισεκατομμυριούχο και πρώην πολιτικό, Γκαγκίκ Τσαρουκιάν. Σύμφωνα με τον ίδιο, το μνημείο έχει σκοπό «να δείξει τον δρόμο της αναγέννησης και του φωτός στον αρμενικό λαό» μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πολεμικές συγκρούσεις με το Αζερμπαϊτζάν για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ, αλλά και να τιμήσει την ιστορία της Αρμενίας, η οποία υπήρξε το πρώτο έθνος που υιοθέτησε επίσημα τον Χριστιανισμό ως κρατική θρησκεία το 301 μ.Χ.

Μεγέθη που προκαλούν δέος

Η κλίμακα του μνημείου είναι πρωτοφανής και ξεπερνά σε μέγεθος παγκόσμια τοπόσημα, καθώς το άγαλμα θα έχει ύψος 33 μέτρα, αριθμός που συμβολίζει την ηλικία του Ιησού Χριστού κατά τη Σταύρωση. Θα τοποθετηθεί πάνω σε ένα γιγαντιαίο βάθρο ύψους 44 μέτρων. Έτσι, ολόκληρη η κατασκευή θα φτάνει τα 77 μέτρα.

Συγκριτικά, ο εμβληματικός «Χριστός Λυτρωτής» στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας έχει ύψος 38 μέτρα (μαζί με το βάθρο του), πράγμα που σημαίνει ότι το αρμενικό μνημείο θα είναι σχεδόν διπλάσιο σε συνολικό μέγεθος.

Θύελλα αντιδράσεων από την εκκλησία της Αρμενίας

Παρά το μέγεθος και τις προσδοκίες για τουριστική ανάπτυξη, το έργο δεν έχει γίνει δεκτό με ενθουσιασμό από όλους. Η Αρμενική Αποστολική Εκκλησία έχει ταχθεί επίσημα και κατηγορηματικά κατά της ανέγερσής του, τονίζοντας ότι η δημιουργία τρισδιάστατων, μνημειακών αγαλμάτων του Χριστού αντιβαίνει πλήρως στους αιώνες της παράδοσης της. Η αρμενική εκκλησιαστική παράδοση αναγνωρίζει μόνο ανάγλυφα σταυρόσημα (Khachkars) και θεωρεί ότι η πρακτική αυτή δεν συνάδει με την πνευματικότητα της χώρας.

«Η ανέγερση ενός τέτοιου αγάλματος μοιάζει περισσότερο με επίδειξη πλούτου και ματαιοδοξίας, παρά με πράξη πίστης», αναφέρουν επικριτές του έργου.

Αυτή τη στιγμή, τα τρία κομμάτια του αλουμινένιου Ιησού βρίσκονται σε υπαίθριο εργαστήριο στο χωριό Ζοβούνι, περιμένοντας την τελική τους μεταφορά με ελικόπτερα στην κορυφή του όρους Χάτις.

