Αίσιο τέλος είχε ο συναγερμός που σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου στο αεροδρόμιο της Αττάλειας, έπειτα από αναφορά για απειλή βόμβας σε επιβατικό αεροσκάφος.

Μετά την ειδοποίηση, το αεροπλάνο προσγειώθηκε στην τουρκική πόλη και οδηγήθηκε αμέσως σε ειδικά διαμορφωμένη ασφαλή ζώνη του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με τα ειδησεογραφικά πρακτορεία DHA και IHA, ενεργοποιήθηκαν αμέσως τα πρωτόκολλα ασφαλείας, με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν εγκαίρως και με ασφάλεια τόσο οι 65 επιβάτες όσο και τα τέσσερα μέλη του πληρώματος.

Το πόρισμα των ερευνών ασφαλείας

Αμέσως μετά την εκκένωση, ειδικά κλιμάκια προχώρησαν σε εξονυχιστικό έλεγχο στο εσωτερικό και το εξωτερικό του αεροπλάνου. Όπως μετέδωσαν τα ίδια πρακτορεία, από την έρευνα δεν εντοπίστηκε κανένα ύποπτο αντικείμενο, γεγονός που οδήγησε τις αρχές στο συμπέρασμα ότι η απειλή ήταν ψευδής και στη λήξη του συναγερμού.

Το δρομολόγιο και η συγκυρία της COP31

Το αεροσκάφος, τύπου Sukhoi Superjet 100, ανήκει στον στόλο της ρωσικής αεροπορικής εταιρείας Azimuth Airlines. Εκτελούσε προγραμματισμένη πτήση από την πόλη Μινεράλνιε Βόντι της νότιας Ρωσίας με τελικό προορισμό την Αττάλεια, μια περίοδο κατά την οποία τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή είναι αυξημένα, καθώς φιλοξενείται εκεί η σύνοδος του ΟΗΕ για το κλίμα, COP31.