Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Η Μεξικανή Φάτιμα Μπος αναδείχθηκε η νέα Miss Universe στον 74ο διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στην Ταϊλάνδη, ολοκληρώνοντας μια από τις πιο ταραχώδεις και πολυσυζητημένες σεζόν στην ιστορία του θεσμού.

Esto es por y para ustedes, MÉXICO 🇲🇽 #MissUniverse VIVA MÉXICO ✨ pic.twitter.com/cYXLce7bpn — Fatima Bosch (@fatimaboschfdz) November 21, 2025

Hugs, photos, and lots of encouragement backstage after Miss Universe finals for Ahtisa Manalo 🙏🫶 pic.twitter.com/zXKKXE1gRJ — Dyan Castillejo (@DYANCASTILLEJO) November 21, 2025



Η φετινή διοργάνωση βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων καταγγελιών και εσωτερικών εντάσεων, αναδεικνύοντας σύμφωνα με το BBC, τις πολιτισμικές και οργανωτικές διαφορές μεταξύ των Ταϊλανδών και των Μεξικανών εκπροσώπων του θεσμού.

Η 25χρονη Μπος είχε τραβήξει τα βλέμματα ήδη από τις αρχές Νοεμβρίου, όταν αποχώρησε από επίσημη εκδήλωση μετά από δημόσια επίπληξη που δέχθηκε από τον πρόεδρο του διαγωνισμού, Ναουάτ Ιτσαραγκρισίλ, επειδή, όπως ισχυρίστηκε, δεν ήταν αρκετά ενεργή στα social media. Το περιστατικό προκάλεσε σάλο στα διεθνή μέσα, οδηγώντας τον Ιτσαραγκρισίλ να ζητήσει συγγνώμη δημοσίως, εμφανώς συγκινημένος.

Κατά τη διάρκεια τελετής, πριν από το μεγάλο τελικό, ο Nawat Itsaragrisil επέπληξε δημόσια τη διαγωνιζόμενη, κατηγορώντας την ότι δεν δημοσίευσε προωθητικό υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά σε δεκάδες υποψήφιες και μεταδόθηκε ζωντανά.

Η Miss Mexico αντέδρασε στην επίπληξη, με αποτέλεσμα ο Nawat Itsaragrisil να καλέσει την ασφάλεια και να απειλήσει με αποκλεισμό όσες διαγωνιζόμενες την υποστήριζαν. Η Fatima Bosch αποχώρησε από την αίθουσα και αρκετές διαγωνιζόμενες ακολούθησαν σε ένδειξη συμπαράστασης.

🚨 MISS UNIVERSE MELTDOWN – DIRECTOR CALLS MISS MEXICO “DUMBHEAD,” TRIGGERS MASS WALKOUT The Miss Universe director publicly humiliated Miss Mexico, calling her a “dumbhead” then tried to flex his power when she spoke up: “I didn’t give you opportunity to talk. I’m still… pic.twitter.com/x62oN2znBI — HustleBitch (@HustleBitch_) November 5, 2025



Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα, φαίνονται οι διαγωνιζόμενες με τις κορδέλες και τα βραδινά τους φορέματα να αντιδρούν, ενώ ο Nawat Itsaragrisil τις καλεί να καθίσουν λέγοντας: «Όποια θέλει να συνεχίσει το διαγωνισμό, να καθίσει κάτω». Παρά τις προειδοποιήσεις, η πλειονότητα σηκώθηκε και αποχώρησε.

Η κρίση δεν σταμάτησε εκεί. Λίγες ημέρες αργότερα, δύο μέλη της κριτικής επιτροπής παραιτήθηκαν, με έναν εξ αυτών να καταγγέλλει ανοιχτά ότι η διαδικασία ήταν «προκαθορισμένη». Παρά την ένταση, ο διαγωνισμός συνεχίστηκε, με την Ταϊλανδή Πραβινάρ Σινγκ, να κατακτά τη δεύτερη θέση. Την πεντάδα συμπλήρωσαν οι εκπρόσωποι από Βενεζουέλα, Φιλιππίνες και Ακτή Ελεφαντοστού.

Η Ταϊλάνδη φιλοξένησε τον θεσμό για τέταρτη φορά, με την τοπική υποψήφια να θεωρείται φαβορί σε μεγάλο μέρος των διαδικτυακών κοινοτήτων. Ωστόσο, η λάμψη της Μπος και η έντονη προσωπική της πορεία μέσα σε μια καταιγιστική σεζόν, την ανέδειξαν στην κορυφή του παγκόσμιου διαγωνισμού ομορφιάς.