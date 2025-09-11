Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες ατόμου που κρίνεται ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Στις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν, ο ύποπτος φορά σκούρο παντελόνι, μαύρο πουκάμισο με μακριά μανίκια, καπέλο και γυαλιά ηλίου.

«Ζητάμε τη βοήθεια του κοινού για την ταυτοποίηση αυτού του ατόμου, σε σχέση με τον θανάσιμο πυροβολισμό του Τσάρλι Κερκ στο Utah Valley University», ανέφερε σε ανάρτηση στο Χ το Γραφείο του FBI στο Σολτ Λέικ Σίτι.

We are asking for the public’s help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

Οι Αρχές εδώ και περίπου 24 ώρες έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη, ενώ δηλώνουν ότι διαθέτουν «καλό βίντεο» με τον ύποπτο.

Η δημοσίευση των φωτογραφιών γίνεται λίγες ώρες αφότου το FBI ανακοίνωσε ότι διαθέτει τη φωτογραφία, διευκρινίζοντας ότι χρησιμοποιεί ειδικά εργαλεία για την ταυτοποίησή του.

Ο Ειδικός Πράκτορας του FBI και Επικεφαλής του Γραφείου στο Σολτ Λέικ Ρόμπερτ Κολς είχε δηλώσει ότι οι Αρχές έχουν «κάποια μερικά αποτυπώματα, και το υλικό από όλες τις κάμερες σε ολόκληρη την περιοχή».

Οι ερευνητές της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας έχουν κάνει συνολική έρευνα σε κτήρια και κάμερες και έχουν στα χέρια τους υλικό του δράστη.

Στο μικροσκόπιο το τουφέκι που βρέθηκε

Αντικείμενο έρευνας είναι και ένα «τουφέκι» που εντοπίστηκε και το οποίο οι Αρχές πιστεύουν ότι ήταν το όπλο που χρησιμοποιήθηκε για να πυροβολήσουν τον Κερκ από μακριά.

NEW: The gun recovered in Charlie Kirk assassination. Source: New York Post

Το τουφέκι βρέθηκε σε «μια δασώδη περιοχή όπου ο δράστης είχε διαφύγει», δήλωσε ο Ρόμπερτ Μπολς, Ειδικός Πράκτορας υπεύθυνος στο Γραφείο του FBI στο Σολτ Λέικ Σίτι. Είπε ότι το FBI θα αναλύσει το όπλο.

FBI: «Η επίθεση ήταν στοχευμένη»

Το FBI εμφανίστηκε καθησυχαστικό προς τους πολίτες, με τον Ρόμπερτ Κολς να σημειώνει ότι η επίθεση ήταν στοχευμένη και ότι ο δράστης δεν είχε στόχο κάποιον άλλον πέραν του Κερκ. «Θέλω να καθησυχάσω την τοπική κοινότητα αναφορικά με τον κίνδυνο», είπε, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει εικόνα για το πού βρίσκεται σήμερα.

«Έχουμε την εικόνα του και θα προχωρήσουμε με ταχύτητα προκειμένου να βρεθεί και να έχουμε απάντηση και για τα κίνητρά του», διαβεβαίωσε.

Ο δολοφόνος, σύμφωνα με αξιωματούχους ασφαλείας της Γιούτα, κατάφερε να περάσει απαρατήρητος, ενώ είναι νεαρής ηλικίας.

Τραμπ:: «Δεν μπορώ να το πιστέψω»

«Δεν μπορώ να το πιστέψω» δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την εκδήλωση μνήμης για την 11η Σεπτεμβρίου στο Πεντάγωνο. Χαρακτηρίζοντας τον Τσάρλι Κερκ ως «υπέροχο τύπο», ο Τραμπ απάντησε ότι «έχει προγραμματίσει για το απόγευμα», να επικοινωνήσει με την οικογένειά του.

Στη συνέχεια, τόνισε πως «πολύ σύντομα θα συζητήσουμε» για το πώς μπορεί να ενωθεί η χώρα, χωρίς να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες. «Θα το συζητήσουμε. Δεν αντικαθιστάς έναν Τσάρλι Κερκ. Είναι μοναδικός, όπως όλοι σας γνωρίζετε … αλλά, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό», πρόσθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Το χρονικό της δολοφονίας

Ο Κερκ, ο οποίος ήταν γνωστός για τις ομιλίες του σε Πανεπιστημιουπόλεις σε όλες τις ΗΠΑ, βρισκόταν στο Utah Valley University για την πρώτη από τις πολλές προγραμματισμένες εκδηλώσεις σε Πανεπιστημιουπόλεις.

Φορώντας ένα απλό λευκό κοντομάνικο μπλουζάκι με τη λέξη «Freedom» («Ελευθερία»), και σκουρόχρωμο παντελόνι, καθισμένος σε καρέκλα κάτω από λευκή σκηνή με τα μπλε και κόκκινα χρώματα της περιοδείας του «American comeback», απαντούσε σε ερωτήσεις κοινού που είχε συγκεντρωθεί σε εξωτερικό χώρο.

Βίντεο έδειξαν ότι ο Κερκ συζητούσε με έναν φοιτητή για τους μαζικούς πυροβολισμούς πριν σκοτωθεί.

«Ξέρετε πόσοι Αμερικανοί τρανσέξουαλ υπήρξαν δράστες μαζικών πυροβολισμών τα τελευταία 10 χρόνια;» αναρωτήθηκε ο Κερκ, πριν απαντήσει: «Πάρα πολλοί».

Ο Κερκ αναρωτήθηκε ξανά: «Ξέρετε πόσοι μαζικοί εκτελεστές υπήρξαν στην Αμερική τα τελευταία 10 χρόνια;». Απάντησε: «Μετρώντας ή μη τη βία των συμμοριών;» πριν ακουστεί ένας πυροβολισμός. Αυτά ήταν και τα τελευταία του λόγια. Ο Κερκ κατέρρευσε στην καρέκλα του δευτερόλεπτα αργότερα.