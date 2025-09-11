Το FBI έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του εκτελεστή του διάσημου ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ, ο οποίος κινήθηκε σε σκεπές σπιτιών για να φτάσει στο σημείο που πυροβόλησε και ακολούθως διέφυγε.

Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση της δολοφονίας Τσάρλι Κερκ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν γνωστοποίησαν ότι εντοπίστηκε το όπλο με το οποίο ο δράστης σκότωσε τον ακτιβιστή, υποστηρικτή και συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ.

«Συνθήματα υπέρ των τρανς και του αντιφασισμού στα πυρομαχικά του όπλου»

Όπως δημοσίευσε νωρίτερα η Wall Street Journal, το όπλο βρέθηκε τυλιγμένο με μια πετσέτα και είχε ένα χρησιμοποιημένο φυσίγγι ακόμη στη θαλάμη και τρία αχρησιμοποίητα φυσίγγια στον γεμιστήρα.

Στα πυρομαχικά εντοπίστηκαν χαραγμένα συνθήματα υπέρ των τρανσέξουαλ και της αντιφασιστικής ιδεολογίας, όπως αναφέρεται σε εσωτερικό δελτίο των αρχών, ανέφερε πράκτορας που συμμετέχει στην έρευνα.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν το όπλο που χρησιμοποιήθηκε για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, δήλωσε ο επικεφαλής πράκτορας του FBI στο Σολτ Λέικ Σίτι, Ρόμπερτ Μπολς, περιγράφοντάς το ως ένα ισχυρό τουφέκι που βρέθηκε σε μια δασώδη περιοχή όπου είχε καταφύγει ο δράστης.

Οι ερευνητές διαθέτουν και άλλα στοιχεία που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον δολοφόνο, όπως δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο ειδικός πράκτορας που είναι υπεύθυνος για το γραφείο του FBI στο Σολτ Λέικ Σίτι. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν αποτύπωμα παλάμης, αποτύπωμα αντιβραχίου και «αποτύπωμα υποδήματος».

NOW – FBI agent Beau Mason says a “high powered bolt action rifle” was recovered in a wooded area from Charlie Kirk’s assassination, including shoe impressions and a palm print; assassin still at large. pic.twitter.com/3nqOIbizaz — Disclose.tv (@disclosetv) September 11, 2025

«Διαθέτουμε καλή βιντεοσκόπηση του ατόμου αυτού. Δεν πρόκειται να τη δημοσιοποιήσουμε αυτή τη στιγμή», είπε ο Μέισον, προσθέτοντας πως «εργαζόμαστε με κάποιες τεχνολογίες και μεθόδους για να ταυτοποιήσουμε αυτό το άτομο. Εάν αποτύχουμε, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και θα το δημοσιοποιήσουμε για να μας βοηθήσετε στην αναγνώρισή του. Αλλά είμαστε σίγουροι για τις ικανότητές μας αυτή τη στιγμή».

Το FBI ξεκαθάρισε πως ο δράστης δεν κρύβεται στο δάσος όπου βρέθηκε το όπλο που χρησιμοποιήθηκε κατά την επίθεση.

«Περπατήσαμε μέσα στο δάσος και ασφαλίσαμε την περιοχή. Όσον αφορά την κοινότητα, μπορώ να σας πω ότι επρόκειτο για στοχευμένη ενέργεια. Δεν πιστεύουμε ότι η κοινότητα διατρέχει κίνδυνο. Ωστόσο, εξαντλούμε κάθε μέσο για να τον βρούμε και θα το κάνουμε», συμπλήρωσε ο Ρόμπερτ Μπόλς.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι Αρχές πιστεύουν πως ο δράστης αφού πυροβόλησε τον Τσάρλι Κερκ, πήδηξε από μια στέγη και διέφυγε σε μια γειτονιά κοντά στο σημείο της δολοφονίας.

Από την πλευρά του, ο επίτροπος του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα, Μπο Μέισον, αναφέρθηκε στις κινήσεις του δράστη πριν και μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Όπως ανέφερε, ο δράστης έφτασε στο πανεπιστήμιο στις 11:52 π.μ. τοπική ώρα. Οι ερευνητές έχουν παρακολουθήσει τις κινήσεις του μέσω των κλιμακοστασίων μέχρι την οροφή και κατά μήκος της μέχρι το «σημείο της επίθεσης».

Μετά την επίθεση, οι ερευνητές εντόπισαν τις κινήσεις του ύποπτου μέσα στο κτήριο, όπου πήδηξε από την οροφή και στη συνέχει διέφυγε από το πανεπιστήμιο προς μια γειτονιά.

Ο δράστης φαίνεται να είναι «σε ηλικία φοιτητή» και πιστεύεται ότι αναμίχθηκε με τους φοιτητές στο κάμπους του πανεπιστημίου Utah Valley προκειμένου να διαφύγει τη σύλληψη.

To FBI τόνισε ακόμα ότι έχει εικόνες του φερόμενου ως δράστη. Τοπικοί αστυνομικοί αξιωματούχοι της Γιούτα είπαν ότι διαθέτουν οπτικοακουστικό υλικό όπου φαίνεται καθαρά ο δράστης.

«Έχουμε καθαρό βίντεο του δράστη και γνωρίζουμε πώς έφτασε στο σημείο και πώς διέφυγε», δήλωσε ο εκπρόσωπος του FBI κατά την τελευταία ενημέρωση σχετικά με τη δολοφονία του ακροδεξιού υποστηρικτή του Τραμπ, Τσάρλι Κερκ.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του FBI, το όπλο που χρησιμοποίησε ο δράστης για να σκοτώσει τον Τσάρλι Κερκ, φαίνεται να έχει βρεθεί, ωστόσο αναμένονται τα αποτελέσματα από τα ειδικά εργαστήρια.

Ο Κερκ, 31 ετών, ινφλουένσερ με μεγάλη επιρροή, σκοτώθηκε από σφαίρα εν μέσω δημόσιας εκδήλωσης στον χώρο πανεπιστημίου Utah Valley χθες Τετάρτη 10/9.

Ήταν επικεφαλής του σημαντικότερου πιθανόν νεανικού ακροδεξιού κινήματος στις ΗΠΑ, του οποίου υπήρξε συνιδρυτής το 2012, σε ηλικία 18 ετών.

«Εκδίκηση» εναντίον της Αριστεράς υπόσχονται οι ακροδεξιοί που τον χαρακτηρίζουν «μάρτυρα»

Μεγάλα ονόματα του ακροδεξιού κινήματος MAGA («Make America Great Again»), που υποστηρίζουν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισαν χθες Τετάρτη 10/9, τον Τσάρλι Κερκ «μάρτυρα», που «έπεσε υπερασπιζόμενος τις συντηρητικές και χριστιανικές αξίες.»

«Το κίνημα που ίδρυσε ο Τσάρλι Κερκ δεν θα σταματήσει ποτέ», διαβεβαίωσε ο Τζακ Ποσόμπιεκ, άλλος ίνφλουενσερ της άκρας δεξιάς, σε συζήτησή του με τον Στιβ Μπάνον, άλλοτε κορυφαίο σύμβουλο του Λευκού Οίκου, μορφή του υπερσυντηρητικού χώρου.

STEVE BANNON: Charlie Kirk on one level is totally irreplaceable JACK POSOBIEC: There’s never going to be another Charlie Kirk… there’s never going to be another assassin to take out someone like the way they did because of what comes next will be swift, quick and it will be… pic.twitter.com/uok8ArxULn — Bannon’s WarRoom (@Bannons_WarRoom) September 10, 2025



«Πρέπει να δείξουμε ατσάλινη θέληση. Ο Τσάρλι Κερκ έπεσε στο μέτωπο», πέταξε αυτός ο τελευταίος στο Real America’s Voice, δίκτυο στο οποίο νεαρός πόντκαστερ παρουσίαζε εκπομπή.

«Άναψε σπίρτο στην Αμερική και νομίζω πως η αμερικανική δεξιά, πάνω απ’ όλα η νεολαία, δεν θα το ανεχτεί αυτό», τον θάνατο μιας από τις πιο γνωστές φωνές της, ανέφερε ο Ματ Μπόιλ, αντιπρόσωπος του ακροδεξιού ιστότοπου Breitbart News, και αυτός συνομιλώντας με τον Στιβ Μπάνον.

Charlie Kirk is an American martyr. Charlie gave his life for God and country. May we rise up with a full heart and defeat the evil that stole Charlie Kirk from us. God help us. This is the Turning Point. pic.twitter.com/UpHG4Zk0PM — Benny Johnson (@bennyjohnson) September 10, 2025

«Ο Τσάρλι Κερκ είναι Αμερικανός μάρτυρας», έκρινε μέσω X ο Μπένι Τζόνσον, άλλος πόντκαστερ που παρακολουθούν πολλοί τραμπιστές.

«Η αριστερά είναι το κόμμα του φόνου», είπε ο Έλον Μασκ μέσω X.

The Left is the party of murder https://t.co/qN1oToUHNc — Elon Musk (@elonmusk) September 10, 2025

Ο Τσάρλι Κερκ «έπεσε μάρτυρας. Πολλοί θα σηκωθούν για να τον αντικαταστήσουν», προεξόφλησε ο Τζόναθαν Λούκροι, άλλοτε επαγγελματίας παίκτης του μπέιζμπολ, φλογερός οπαδός του προέδρου Τραμπ.

Οι πιο σκληροπυρηνικοί δεν περίμεναν τα πρώτα στοιχεία της έρευνας για να υποδείξουν πως ευθύνεται «η αριστερά». Παρότι πολλά στελέχη των δημοκρατικών πολύ γρήγορα και χωρίς περιστροφές καταδίκασαν την επίθεση.

«Η αριστερά δεν μπόρεσε να τον νικήσει στον διάλογο και τώρα τον σκότωσε», υποστήριξε ο Κλέι Τράβις, παρουσιαστής και σχολιαστής δημοφιλής στους τραμπιστές.

«Η αριστερά προκαλεί τη βία», είναι «δαιμονική», «αυτοί είναι οι ένοχοι», αποφάνθηκε και ο ευαγγελικός πάστορας Μαρκ Ντρίσκολ μέσω της ίδιας πλατφόρμας.

Η πολιτική βία είναι «χαραγμένη στον πολιτικό κώδικα των προοδευτικών», κατά τον Ντέιβ Ρούμπιν, πόντκαστερ της άκρας δεξιάς.

«Δεν είμαστε ριζοσπαστικοί τύποι. Αλλά αν νομίζετε πως θα φιμώσετε το κίνημα, σας περιμένει άσχημο ξύπνημα», διεμήνυσε ο Γκρεγκ Γκάτφελντ, παρουσιαστής του Fox News, του τηλεοπτικού δικτύου που προτιμά η αμερικανική δεξιά.

Κι ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ τον χαρακτήρισε μέσω Truth Social «μάρτυρα», αποδίδοντας με τη σειρά του την ευθύνη για τον φόνο του νεαρού στη ρητορική της «ριζοσπαστικής αριστεράς» και διαμηνύοντας πως η κυβέρνησή του «θα βρει όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη φρικαλεότητα και σε κάθε άλλη πολιτική βία, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που τους χρηματοδοτούν και τους υποστηρίζουν» χθες βράδυ.

Στα όρια του εμφυλιακού χάους ακροβατεί η Αμερική

Η βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές, της προοδευτικής πτέρυγας των δημοκρατικών, εκτίμησε πως η δολοφονία θα μπορούσε να προκαλέσει κύμα «χάους και πολιτικής βίας».