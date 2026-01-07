Έχουν περάσει σχεδόν τέσσερα χρόνια από τότε που το Felicity Ace βυθίστηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό, ένα ναυάγιο με κόστος 400 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς το πλοίο μετέφερε σχεδόν 4.000 αυτοκίνητα των εταιρειών Porsche, Audi, Volkswagen, Bentley και Lamborghini.

Το ρολόι άρχισε να μετράει ανάποδα τον Φεβρουάριο 2022, όταν το φορτηγό πλοίο των 60.000 τόνων πήρε φωτιά καθώς πραγματοποιούσε δρομολόγιο προς το λιμάνι του Davisville στο Rhode Island των ΗΠΑ, έχοντας αποπλεύσει από το Emden της Γερμανίας.

Τα 22 μέλη του πληρώματός του κατάφεραν να απομακρυνθούν εγκαίρως και να διασωθούν, όμως το Felicity Ace έμεινε να πλέει ακυβέρνητο, με τη φωτιά να μαίνεται για μια ολόκληρη εβδομάδα, πριν τελικά οι Αρχές τη σβήσουν.

Εν συνεχεία, έγιναν απόπειρες ρυμούλκησής του, αλλά τελικά το φορτηγό πλοίο – που χρησιμοποιούταν για τη μεταφορά οχημάτων – βυθίστηκε την πρώτη μέρα του Μαρτίου 2022. Όπως έγινε γνωστό, ο κακός καιρός και οι ζημιές που είχε υποστεί λόγω της εκτεταμένης φωτιάς ήταν οι βασικές αιτίες που τελικά η επιχείρηση ρυμούλκησης δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί.

Ως αποτέλεσμα, το Felicity Ace πήρε κλίση και κατέληξε στον βυθό μαζί με χιλιάδες αυτοκίνητα, κάποια εξ αυτών της κατηγορίας των super cars.

Σύμφωνα με την τελική αναφορά, η Porsche έχασε 1.117 αυτοκίνητα, η Audi δήλωσε απώλεια 1.944 οχημάτων, η Volkswagen έχασε 561, η Bentley έχασε 189 και η Lamborghini έχασε 85 αυτοκίνητα.

Μέχρι και σήμερα, δεν είναι βέβαιο από τι ξεκίνησε η φωτιά.