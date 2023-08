Τον αποτροπιασμό της εξέφρασε η διεθνής κοινότητα για τη δολοφονία του υποψηφίου για την προεδρία του Ισημερινού Φερνάντο Βιγιαβισένσιο, με πολλές χώρες να ζητούν να διεξαχθεί διαφανής έρευνα και οι δράστες να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

Καθώς αποχωρούσε χθες Τετάρτη το βράδυ στην πρωτεύουσα Κίτο από προεκλογική συγκέντρωση στην οποία ήταν ο κεντρικός ομιλητής, ο Βιγιαβισένσιο, υποψήφιος για την προεδρία του Ισημερινού στις εκλογές της 20ής Αυγούστου, δεύτερος στις δημοσκοπήσεις, δολοφονήθηκε από ενόπλους.

Ο Φερνάντο Βιγιαβισένσιο, άλλοτε συνδικαλιστής, κατόπιν δημοσιογράφος προτού γίνει κεντρώος πολιτικός κι εκλεγεί στο κοινοβούλιο, 59 ετών, συγκαταλεγόταν στους οκτώ υποψήφιους στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών. Ο πρόεδρος της χώρας Γκιγέρμο Λάσο κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 60 ημέρες μετά τη δολοφονία, αλλά η ημερομηνία των εκλογών παραμένει η 20ή Αυγούστου.

«Προτρέπουμε όλους τους υποψηφίους (προέδρους) να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας τους και καλούμε τις αρχές να παράσχουν την απαραίτητη υποστήριξη για να εγγυηθούν τη (σωματική) ακεραιότητα των συμμετεχόντων στην εκλογική διαδικασία. Η ασφάλεια των υποψηφίων είναι θεμελιώδης για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης στο δημοκρατικό σύστημα», υπογράμμισε ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών.

