Την καταστροφή έφεραν οι έντονες βροχοπτώσεις στο δημοφιλές φεστιβάλ Burning Man στην έρημο της Νεβάδα, στις ΗΠΑ, καθώς είχαν ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει η περιοχή, δημιουργώντας ένα ατελείωτο πεδίο από πυκνή λάσπη που φτάνει μέχρι τον αστράγαλο. Χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι στον χώρο διεξαγωγής του φεστιβάλ, ενώ ένας επισκέπτης έχασε τη ζωή του υπό αδιευκρίνιστες -μέχρι στιγμής- συνθήκες.

Η απομακρυσμένη περιοχή στη βορειοδυτική Νεβάδα χτυπήθηκε από έντονη βροχόπτωση για ένα 24ωρο, μεταξύ Παρασκευής και Σαββάτου πρωί. Οι έντονες βροχοπτώσεις έπεσαν σε ξηρά εδάφη της ερήμου, δημιουργώντας πυκνή λάσπη που μοιάζει με πηλό, με τους παρευρισκόμενους να λένε ότι ήταν πολύ δύσκολο να περπατήσουν ή να περάσουν με ποδήλατο.

Οι παρευρισκόμενοι κλήθηκαν να καταφύγουν στην έρημο Black Rock και να εξοικονομήσουν τρόφιμα, νερό και καύσιμα. Παράλληλα, οι Αρχές σταμάτησαν οποιαδήποτε είσοδο ή έξοδο από το φεστιβάλ.

Περισσότερες βροχοπτώσεις είναι πιθανό να σημειωθούν το απόγευμα της Κυριακής, σύμφωνα με πρόγνωση από το γραφείο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στο Ρίνο. «Οι ισχυρότερες καταιγίδες θα είναι ικανές για πολύ έντονες βροχοπτώσεις, μικρό χαλάζι και ριπές ανέμου έως και 40+ μίλια», σημείωσε η μετεωρολογική υπηρεσία.

Revelers attending the Burning Man festival in the Nevada desert were asked to shelter in place and conserve food and water after a rainstorm turned the site into mud https://t.co/YInPmKxLnh pic.twitter.com/lVzmyOnlgl — Reuters (@Reuters) September 3, 2023

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Pershing δήλωσε ότι διερευνά «έναν θάνατο που συνέβη κατά τη διάρκεια της βροχόπτωσης». Οι Αρχές δεν κατονόμασαν δημόσια το άτομο, ούτε έδωσαν λεπτομέρειες για τις συνθήκες του θανάτου. «Η οικογένεια έχει ειδοποιηθεί και ο θάνατος βρίσκεται υπό έρευνα», ανέφερε το γραφείο του σερίφη σε δελτίο Τύπου αργά το Σάββατο.

Οι Αρχές δεν έχουν δώσει πληροφορίες για το πότε θα μπορούσαν να ανοίξουν ξανά οι δρόμοι, αλλά η ηλιοφάνεια αναμένεται να επιστρέψει τη Δευτέρα.

Προς το παρόν, η πύλη και το αεροδρόμιο στο Black Rock City παραμένουν κλειστά και δεν επιτρέπεται η οδήγηση μέσα ή έξω από την πόλη, εκτός από οχήματα έκτακτης ανάγκης, ανέφεραν οι διοργανωτές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Τα οχήματα που προσπαθούν να απομακρυνθούν από το σημείο θα κολλήσουν στη λάσπη», είπαν οι διοργανωτές του Burning Man το Σάββατο, προειδοποιώντας πως οι μετακινήσεις είναι και θα παραμένουν δύσκολες.

“🌧️ After heavy rainfall, an aerial view of #BurningMan reveals the scale of the challenge. Over 70,000 people stranded as the US government declares an emergency.#BurningManFestival #burningmanebola #Burning pic.twitter.com/xqUCDp9rSW — Journou (@Journo0) September 3, 2023

Περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι ταξιδεύουν κάθε χρόνο σε αυτήν την απομονωμένη περιοχή της βορειοδυτικής Νεβάδας, σύμφωνα με τους διοργανωτές. Συγκεντρώνονται στην «προσωρινή» πόλη για να χορέψουν και να διασκεδάσουν έναντι 575 δολαρίων το άτομο – τόσο στοιχίζει το απλό εισιτήριο. Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι φέτος υπήρχαν περίπου 73.000 επισκέπτες στην Black Rock City.

Το φεστιβάλ πήρε το όνομά του από την κορυφαία εκδήλωσή του, το κάψιμο ενός μεγάλου, ξύλινου ομοιώματος που αποκαλείται «ο Άνδρας», την προτελευταία νύχτα του.

Το φεστιβάλ ξεκίνησε στις 27 Αυγούστου και επρόκειτο να ολοκληρωθεί αύριο, 4 Σεπτεμβρίου.