Η Κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη 12/2, ότι τερματίζει την πολύκροτη ανάπτυξη πρακτόρων της Υπηρεσίας Τελωνείων και Μετανάστευσης (ICE) στη Μινεσότα.

Μια επιχείρηση που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο και εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη σε έκταση ομοσπονδιακή επιχείρηση επιβολής μεταναστευτικού δικαίου στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια.

Η λεγόμενη Operation Metro Surge ξεκίνησε με την αποστολή αρκετών χιλιάδων ομοσπονδιακών πρακτόρων, σύμφωνα με την Κυβέρνηση, με στόχο την αντιμετώπιση «εγκληματικών και επικίνδυνων στοιχείων», αλλά ο χαρακτήρας και η κλίμακα της επέμβασης γρήγορα προκάλεσαν ευρεία αντίδραση στην πολιτεία.

Ο Τόμ Χόμαν, που έχει αναλάβει ρόλο «τσάρου» για τα σύνορα στον Λευκό Οίκο, δήλωσε από τη Μινεάπολη σε συνέντευξη Τύπου ότι έχει ήδη ξεκινήσει η αναδίπλωση των δυνάμεων από τις αρχές της εβδομάδας, και θα ολοκληρωθεί σύντομα. Βασικός λόγος, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν η «καλύτερη συνεργασία» με τοπικούς αξιωματούχους και σερίφηδες, ενώ καθησύχασε ότι ICE και άλλες υπηρεσίες θα συνεχίσουν να έχουν τρόπο πρόσβασης σε ύποπτους μετανάστες που κρατούνται στις φυλακές της πολιτείας.

Παρά την αποχώρηση του κύριου όγκου, ο Λευκός Οίκος τονίζει ότι η επιβολή της μεταναστευτικής πολιτικής παραμένει «κεντρική προτεραιότητα» και ότι οι προσπάθειες για μαζικές απελάσεις σε εθνικό επίπεδο θα συνεχιστούν.

Οι νεκροί και η κοινωνική έκρηξη

Το πολιτικό φιάσκο στη Μινεσότα συνοδεύτηκε από αιματηρά περιστατικά που πυροδότησαν έντονες αντιδράσεις:

Δύο Αμερικανοί πολίτες, ο 37χρονος Άλεξ Τζέφρι Πρέτι, νοσηλευτής Εντατικής που φρόντιζε Βετεράνους και η 37χρονη Εκπαιδευτικός Ρενέ Νικόλ Γκουντ, έπεσαν νεκροί από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων, σε ξεχωριστά συμβάντα κατά τη διάρκεια των επιδρομών στη Μινεάπολη.

Η οργή των κατοίκων μεταφέρθηκε και στους δρόμους: διαδηλώσεις, γενικές απεργίες με κεντρικό αίτημα την απόσυρση των ομοσπονδιακών πρακτόρων, και εκκλήσεις για ποινική ευθύνη των αξιωματικών που άνοιξαν πυρ.

Νομικές προκλήσεις και πολιτική πίεση

Η αντίδραση δεν περιορίστηκε στους δρόμους. Ο Γενικός Εισαγγελέας της Μινεσότα, η πόλη της Μινεάπολις και η Σεντ Πωλ κατέθεσαν ομοσπονδιακή αγωγή, υποστηρίζοντας ότι η επέμβαση παραβιάζει τις κυβερνητικές αρμοδιότητες των πολιτειών και τις βασικές ελευθερίες, ζητώντας να σταματήσουν οι επιχειρήσεις της ICE

Σε μία παράλληλη κίνηση, δικαστής διέταξε περιορισμούς στη δράση των πρακτόρων, απαγορεύοντας αυθαίρετες συλλήψεις και τη χρήση δακρυγόνων κατά ειρηνικών διαδηλωτών.

Η πολιτική ανησυχία επεκτάθηκε και στη νομοθετική σφαίρα, με παρατηρητές να μιλούν για «σημείο καμπής» στην κοινή γνώμη απέναντι στην ICE και την εκτελεστική εξουσία συνολικά.

Η στρατηγική της ICE υπό το βλέμμα των πολιτών

Η Υπηρεσία είχε αρχίσει να ενισχύει τη δραστηριότητά της στο εσωτερικό των ΗΠΑ πολύ πριν από τη συγκεκριμένη επιχείρηση, και κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύκλου διακυβέρνησης Τραμπ έχει ήδη πραγματοποιήσει περισσότερες από 540 χιλιάδες απελάσεις από τον Ιανουάριο του 2025.

Παράλληλα, αποκαλύφθηκαν σχέδια για δίκτυο στρατοπέδων κρατήσεων που εκτείνεται σε πέντε Πολιτείες γύρω από τη Μινεσότα, με δαπάνες έως και 50 εκατομμύρια δολάρια για ιδιωτικές υποδομές και μεταφορές κρατουμένων, πράγμα που αποτελεί ένδειξη για μόνιμη εγκατάσταση τέτοιων δομών.

Αν κάτι έχει καταδείξει η επιχείρηση της ICE στη Μινεσότα, δεν είναι απλώς μια «διοικητική αποτυχία», αλλά η βαθιά δυσλειτουργία μιας πολιτικής που υπερεκτιμά τον ρόλο της καταστολής και υποτιμά τις κοινωνικές συνέπειες.

Η προσέγγιση αυτή: εγχείρησε την έννοια της δημόσιας ασφάλειας σε αστυνομική κατοχή, καλύπτοντας υπόνοιες ρατσιστικών επιλογών και πρακτικών της ICE, σε κοινότητες με έντονο μεταναστευτικό και πολυπολιτισμικό χαρακτήρα.

H ίδια η Υπηρεσία δεν δίστασε να «θυσιάσει» ζωές ακόμη και Αμερικανών πολιτών, στο βωμό μιας «στρατηγικής της έντασης», ενώ καμία αξιόπιστη απόδειξη δεν παρουσιαζόταν για την ύπαρξη οργανωμένων «εγκληματικών δικτύων» που να δικαιολογούν τέτοια επέμβαση.

Παρόλη τη κατακραυγή –ακόμη και από ρεπουμπλικάνους ψηφοφόρους- η Κυβέρνηση Τραμπ κατέφυγε για μία ακόμη φορά σε δημαγωγική ρητορική όταν ο Αμερικανός Πρόεδρος και οι συνεργάτες του, παρουσίασαν την αποχώρηση ως «νίκη εν μέσω πίεσης, που έφερε εις πέρας η Υπηρεσία», με το πραγματικό όμως αποτέλεσμα να αποτελεί περισσότερο την ήττα πολιτικής Τραμπ παρά «επιτυχία».

Με πληροφορίες από: TIME