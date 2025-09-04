Η κυβέρνηση της Βουλγαρίας προχώρησε την Πέμπτη (4/9) σε αναδίπλωση σχετικά με την υπόθεση των «ρωσικών παρεμβολών» στο αεροσκάφος της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, που σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς ισχυρισμούς είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί το σήμα GPS και η πρόεδρος της Κομισιόν να προσγειωθεί στα «τυφλά» σε αεροδρόμιο της χώρας.

Η κυβέρνηση της Βουλγαρίας ανακοίνωσε πως δεν υπάρχουν αποδείξεις πως η Ρωσία «παρενόχλησε» το αεροσκάφος της VDL, ανατρέποντας τον αρχικό ισχυρισμό της.

Σύμφωνα με το Politico, την Πέμπτη ο Βούλγαρος πρωθυπουργός Ρόσεν Ζελιαζκόφ δήλωσε στο κοινοβούλιο ότι η πτήση της προέδρου της Επιτροπής δεν είχε διαταραχθεί, αλλά υπήρξε μόνο μερική παρεμβολή στο σήμα, ένα φαινόμενο που παρατηρείται συνήθως σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

«Μετά τον έλεγχο των καταγραφών του αεροσκάφους, είδαμε ότι δεν υπήρχε καμία ένδειξη ανησυχίας από τον πιλότο. Το αεροπλάνο παρέμεινε για πέντε λεπτά στην αναμονή, με την ποιότητα του σήματος να παραμένει καλή όλη την ώρα», είπε στους βουλευτές.

Ο πρωθυπουργός είχε προηγουμένως αποδώσει τη διαταραχή σε συνέπειες του ηλεκτρονικού πολέμου στο πλαίσιο της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Μεταφορών, Γκρόζνταν Καραντζόφ, επίσης διέψευσε ότι υπάρχουν στοιχεία για παρεμβολή στο σήμα GPS της πτήσης της προέδρου της Επιτροπής.

«Σύμφωνα με τα εμπειρικά δεδομένα, τα στοιχεία ραδιοεντοπισμού και τις καταγραφές των υπηρεσιών μας, πολιτικών και στρατιωτικών, δεν υπάρχει ούτε ένα γεγονός που να στηρίζει τον ισχυρισμό περί σίγασης του σήματος GPS που επηρέασε το αεροσκάφος», δήλωσε ο Καραντζόφ στον βουλγαρικό τηλεοπτικό σταθμό bTV την Πέμπτη.

Η… «παρενόχληση»

Σύμφωνα με τους Financial Times, ένα αεροσκάφος ναυλωμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο περιοδείας σε «κράτη της πρώτης γραμμής» στην Ευρώπη, φέρεται να έχασε πρόσβαση στο GPS κατά την προσέγγισή του στο αεροδρόμιο του Πλόβντιβ.

Ο ανταποκριτής που επέβαινε στην πτήση έγραψε ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε χρησιμοποιώντας έντυπους χάρτες και επικαλέστηκε αξιωματούχο που ανέφερε ότι το αεροπλάνο έκανε κύκλους γύρω από το αεροδρόμιο για μία ώρα.

Βρυξέλλες και Σόφια έσπευσαν άμεσα να κατηγορήσουν τη Ρωσία, μιλώντας για «κατάφωρη παρέμβαση». Ακολούθως το περιστατικό έγινε πρωτοσέλιδο σε όλη την Ευρώπη και προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις, από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους.

Διάψευση και από τα στοιχεία πτήσεων

Τις τελευταίες ημέρες, αναλυτές έχουν αμφισβητήσει τις λεπτομέρειες του συμβάντος, παραπέμποντας σε δεδομένα ιχνηλάτησης πτήσεων που δείχνουν ότι το σήμα GPS δεν χάθηκε ποτέ και ότι η καθυστέρηση στην προσγείωση ήταν μόλις εννέα λεπτών.

Δημόσια δεδομένα έδειξαν επίσης ότι το ίδιο αεροσκάφος είχε όντως αντιμετωπίσει παρεμβολές στο GPS την προηγούμενη ημέρα πάνω από τις Βαλτικές χώρες, αλλά όχι στη Βουλγαρία.

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Αριάννα Ποντεστά, δήλωσε την Πέμπτη ότι το θεσμικό όργανο ενημερώθηκε από τις βουλγαρικές αρχές για παρεμβολές στο GPS, επιβεβαιώνοντας σχετικό δελτίο Τύπου που είχε εκδώσει η κυβέρνηση της χώρας τη Δευτέρα.

«Δεν μιλήσαμε ποτέ εμείς για στοχευμένη ενέργεια και ήμουν πολύ σαφής όταν είπα ότι δεν είχαμε καμία πληροφορία προς αυτήν την κατεύθυνση. Ωστόσο, είμαστε απολύτως ενήμεροι ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που συμβαίνει συνεχώς στους ουρανούς και στις θάλασσές μας από την αρχή του πολέμου και γι’ αυτό είναι σημαντικό να το αντιμετωπίσουμε μαζί με τα κράτη-μέλη», είπε σε ενημέρωση των δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες.