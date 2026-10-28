Επιβάτες πολυτελούς «κρουαζιέρας εφ’ όρου ζωής» αποκάλυψαν πώς η εταιρεία τους «εκλιπαρούσε» για χρήματα προτού εγκαταλείψει εκατοντάδες ταξιδιώτες σε λιμάνι της Καμπότζης.

Η διαχειρίστρια εταιρεία Villa Vie Residences, με έδρα τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι «ανέστειλε τη λειτουργία του κρουαζιερόπλοιου στην Καμπότζη», καθώς προσπαθούσε να αντιμετωπίσει τις «πρωτοφανείς αυξήσεις» στο κόστος των καυσίμων μετά τον πόλεμο στο Ιράν.

Το πλοίο Odyssey, μήκους 200 μέτρων, απέπλευσε από τη Βόρεια Ιρλανδία τον Οκτώβριο του 2024 για ένα συνεχές ταξίδι, στο οποίο οι επιβάτες μπορούσαν να αγοράσουν ή να νοικιάσουν καμπίνες για διακοπές ή για όλη τους τη ζωή, με ορισμένους ταξιδιώτες να πουλούν όλα τους τα υπάρχοντά προκειμένου να πάνε.

Ωστόσο, δόθηκαν μόλις επτά ώρες σε περίπου 200 επιβάτες για να ετοιμάσουν τις αποσκευές τους και να αποβιβαστούν κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης στάσης στο λιμάνι Σιχανούκβιλ της Καμπότζης, σύμφωνα με τον Λονγκ Ντιμάνς, αναπληρωτή κυβερνήτη της επαρχίας Πρεάχ Σιχανούκ.

Όπως ανέφερε σε δήλωσή του, 203 ταξιδιώτες και 156 μέλη πληρώματος είχαν φτάσει την περασμένη Παρασκευή από την Ταϊλάνδη με το πλοίο υπό σημαία Μπαχαμών, και επρόκειτο να συνεχίσουν προς το Βιετνάμ στο πλαίσιο της κρουαζιέρας των 120.000 δολαρίων (90.000 λιρών). «Η ξαφνική εντολή αποβίβασης άφησε πολλούς συνταξιούχους και εργαζόμενους εξ αποστάσεως άστεγους, χιλιάδες μίλια μακριά από τις χώρες τους», δήλωσε ο κ. Ντιμάνς.

Ορισμένοι επιβάτες πήραν πτήσεις επιστροφής, ενώ άλλοι παρέμειναν στην πόλη, είπε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι το ίδιο το πλωτό οικιστικό συγκρότημα επρόκειτο να ανεφοδιαστεί με καύσιμα και να αποπλεύσει το Σάββατο 31 Οκτωβρίου.

«Εγκαταλείψτε το πλοίο»

Ο Ράντι Κάσινγκχαμ, επιβάτης του πλοίου που διατηρεί ιστολόγιο για κρουαζιέρες, έγραψε ότι η εντολή αποβίβασης ακολούθησε μια «σειρά αλλεπάλληλων προβλημάτων».

Σε ανάρτηση με τίτλο «Εγκαταλείψτε το πλοίο!», ανέφερε ότι η αναχώρηση από το Μπέλφαστ είχε καθυστερήσει κατά τέσσερις μήνες, ενώ το πλοίο δεν έφτασε ποτέ τη χωρητικότητα των 650 ενοίκων, φτάνοντας το μέγιστο περίπου τους 350. Ο κ. Κάσινγκχαμ δήλωσε ότι δεν επρόκειτο για «πολυτελές» πλοίο αλλά για προσιτό, μέχρι που η εταιρεία άρχισε να «εκλιπαρεί για χρήματα».

Η Villa Vie ανέφερε στην ανακοίνωσή της ότι τα μηνιαία έξοδα καυσίμων ανά καμπίνα εκτινάχθηκαν από έναν μέσο όρο 1.800 δολαρίων (1.354 λιρών) σε περίπου 6.000 έως 8.000 δολάρια (4.516 έως 6.021 λίρες) σε περιοχές της Ασίας.

«Η εταιρεία δεν μπορεί απλώς να μετακυλήσει αυξήσεις τέτοιας κλίμακας στους επιβάτες, και το έλλειμμα που προέκυψε έθεσε το τρέχον επιχειρησιακό της μοντέλο υπό μη βιώσιμη οικονομική πίεση», ανέφερε.

Ο κ. Κάσινγκχαμ κατηγόρησε την εταιρεία ότι «δεν έκανε απολύτως τίποτα για να βοηθήσει» τους αποκλεισμένους επιβάτες.

«Παράτησαν τους επιβάτες στο κέντρο της Καμπότζης»

«Υπήρχαν λεωφορεία που μας άφησαν στη μέση της πόλης, στο Σιχανούκβιλ της Καμπότζης, και τέλος», δήλωσε. «Δεν μας έδωσαν καν μια λίστα με ξενοδοχεία, πόσο μάλλον να μας βοηθήσουν να πάμε εκεί ή να πληρώσουν για αυτά».

Οι επιβάτες είχαν πληρώσει από 99.999 έως 899.000 δολάρια (75.212 έως 676.169 λίρες) για την πολυετή κρουαζιέρα. Η Villa Vie δήλωσε ότι «συνεργάζεται με τους ενοίκους για τον συντονισμό της αποβίβασης και την εξεύρεση προσωρινών λύσεων διαμονής».

«Η Villa Vie Residences αναγνωρίζει ότι πρόκειται για μια δύσκολη περίοδο για τους ενοίκους, τα μέλη του πληρώματος και τους εργαζομένους, και καταβάλλει προσπάθειες για τη στήριξη όσων επηρεάζονται καθώς εξελίσσονται τα σχέδια», ανέφερε.

Έγινε γνωστό ότι δόθηκαν ελάχιστες ώρες στους ταξιδιώτες για να εγκαταλείψουν την κρουαζιέρα, αφού έλαβαν τη σχετική ειδοποίηση μέσω μηνύματος.

«Μας έδιωξαν μέσα σε λίγες ώρες»

Μία επιβάτης έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη: «Μας έκαναν έξωση σήμερα στις 2 μ.μ. Μας ενημέρωσαν στις 6:30 π.μ.! Η [Villa Vie] δεν προσφέρει καμία βοήθεια για διαμονή, ταξιδιωτικές ρυθμίσεις ή οτιδήποτε άλλο…»

Νωρίς το πρωί της Δευτέρας, η διευθύνουσα σύμβουλος Κάθι Βιγιάλμπα έγραψε στους επιβάτες μέσω του εσωτερικού συστήματος μηνυμάτων του πλοίου, εξηγώντας ότι είχαν ελάχιστες ώρες για να μαζέψουν τα πράγματά τους.

Ανακοίνωση στον εσωτερικό πίνακα ενημέρωσης, σύμφωνα με το Residential Cruising, ανέφερε: «Δυστυχώς, δεν κατέστη δυνατό να εξασφαλίσουμε τα απαραίτητα καύσιμα για να συνεχίσουμε το δρομολόγιο. Κατά συνέπεια, το Odyssey τίθεται σε προσωρινό παροπλισμό από σήμερα το απόγευμα, με το πλήρωμα να παραμένει επί του σκάφους για τη συντήρησή του και των βασικών του συστημάτων. Όλοι οι ένοικοι οφείλουν να έχουν αποβιβαστεί μέχρι τις 2 μ.μ. σήμερα. Όσοι δεν μπορέσουν να συγκεντρώσουν όλα τα υπάρχοντά τους πριν από την αποβίβαση, παρακαλούνται να συνεννοηθούν με την Εξυπηρέτηση Πελατών ώστε να κανονιστεί συντεταγμένη επιστροφή με τα λεωφορεία μεταφοράς».

Αυτό, σύμφωνα με τον κ. Κάσινγκχαμ, άφησε τους επιβάτες να βιώνουν «όλο το φάσμα των πιο σκοτεινών συναισθημάτων, από θυμό και αγανάκτηση, μέχρι αμηχανία και το ερώτημα τι κάνω τώρα;».

«Πολλοί αισθάνονται προδομένοι: πώς μπόρεσαν να αφήσουν ένα τόσο ασφαλές και εύκολο μέρος όπως η Ταϊλάνδη για να μας πετάξουν στην Καμπότζη;» πρόσθεσε.

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί το χαοτικό ξεκίνημα του Villa Vie Residences Odyssey το 2024, η αναχώρηση του οποίου είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Μάιο, αλλά κατέληξε να καθυστερήσει επί μήνες.

Τελικά απέπλευσε σχεδόν πέντε μήνες αργότερα από το προβλεπόμενο, έπειτα από διαδοχικές αναβολές και επισκευές της τελευταίας στιγμής. Το πλοίο είχε ταξιδέψει στο παρελθόν για λογαριασμό διαφόρων εταιρειών κρουαζιέρας, μεταξύ αυτών της Cunard (ως Crown Dynasty) και, πιο πρόσφατα, της Fred Olsen Cruise Lines ως Braemar.

Τι είναι η «κρουαζιέρα εφ’ όρου ζωής»

Η «κρουαζιέρα εφ’ όρου ζωής» είναι ένα πρωτοποριακό μοντέλο ταξιδιού και στέγασης, όπου ένα ειδικά διαμορφωμένο πλοίο λειτουργεί ως μόνιμη πλωτή κοινότητα και κατοικία. Αντί για ένα συμβατικό ταξίδι αναψυχής λίγων ημερών ή εβδομάδων, οι επιβάτες αγοράζουν ή ενοικιάζουν μακροχρόνια μια καμπίνα για μήνες, χρόνια ή ακόμα και για το υπόλοιπο της ζωής τους. Το πλοίο ταξιδεύει αδιάκοπα γύρω από τον κόσμο, πιάνοντας λιμάνια σε δεκάδες χώρες, ενώ προσφέρει ολοκληρωμένες ανέσεις καθημερινής διαβίωσης, όπως πλήρη διατροφή, υπηρεσίες καθαρισμού, ιατρική περίθαλψη, γυμναστήρια και χώρους τηλεργασίας, μετατρέποντας το ταξίδι σε μόνιμη διεύθυνση κατοικίας.

Πηγή: Daily Mail