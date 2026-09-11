Τριάντα σοροί ανασύρθηκαν από ένα επιβατικό πλοίο που έπιασε φωτιά την Τετάρτη, ανακοίνωσε σήμερα η ακτοφυλακή των Φιλιππίνων, ανεβάζοντας τον απολογισμό των νεκρών από το δυστύχημα στους 35.

A passenger ferry carrying over 130 people caught fire off the coast of Palawan province in the Philippines, leaving at least 35 people dead and 54 others missing. pic.twitter.com/mRmowAc5mP — Buhle Mudiwa (@mudiwabuhle) September 11, 2026



«Σύμφωνα με μια αρχική καταμέτρηση, 30 σοροί ανασύρθηκαν σήμερα από το June Aster», τόνισε η ακτοφυλακή.

Προηγουμένως οι αρχές είχαν αναφέρει την ανακάλυψη ενός απροσδιόριστου αριθμού σορών στο ναυάγιο, που συνέβη κοντά στο Κορόν, έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό στο νησί Παλάουαν.

Philippines Ferry Fire Death Toll Rises to 35 as 54 Missing https://t.co/3cvSt8wh9C — Policy Wire (@policy_wire) September 11, 2026

Πυροσβέστες εντόπισαν τις σορούς αφού κατάφεραν να εισέλθουν στο σκάφος για πρώτη φορά, έχοντας κατασβέσει τη φωτιά που εμπόδιζε τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης από το βράδυ της Τετάρτης.

The fire that gutted a passenger ferry in the Philippines, killing at least 35 people, spread so fast that one man didn’t have time to get a life jacket as others stepped on him in panic. https://t.co/Hhzrng724t — NBC News (@NBCNews) September 11, 2026

Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την ακτοφυλακή, διακρίνονται διασώστες με προστατευτικές στολές να μεταφέρουν μαύρους σάκους με σορούς από ένα μικρό σκάφος σε πλοίο της ακτοφυλακής.

Νωρίτερα, ο πυκνός καπνός και η υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία είχαν εμποδίσει τους διασώστες να εισέλθουν στο πλοίο, το οποίο μετέφερε περισσότερα από 130 άτομα όταν τυλίχθηκε στις φλόγες.

Οι τραγωδίες στη θάλασσα είναι συχνές στις Φιλιππίνες, αρχιπέλαγος όπου ενίοτε οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις γίνονται με πλοία που δεν εφαρμόζουν βασικούς κανόνες ασφαλείας.

Στα τέλη Ιανουαρίου, το ναυάγιο του Trisha Kerstin 3, πορθμείου που εκτελούσε δρομολόγιο από τη νήσο Μιντανάο στη νήσο Χολό, στοίχισε τη ζωή σε 52 ανθρώπους. Το 2023, πυρκαγιά σε άλλο φέρι που εκτελούσε το ίδιο δρομολόγιο είχε αφήσει πίσω 31 νεκρούς.