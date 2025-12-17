Οι Φιλιππίνες διέψευσαν κατηγορηματικά τις αναφορές που ήθελαν τη χώρα τους ως κέντρο εκπαίδευσης τρομοκρατών, μετά τις πληροφορίες που συνέδεαν τους δράστες της επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, με στρατόπεδο εκπαίδευσης τζιχαντιστών στη χώρα.

Malacañang “strongly rejects sweeping, misleading claim” Bondi Beach gunmen trained with ISIS in the Philippines. “No evidence has been presented to support claims that the country was used for terrorist training,” said PCO Usec. Claire Castro. | via @_katrinadomingo pic.twitter.com/wA6NCZSUJ9 — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) December 17, 2025

Η εκπρόσωπος του προέδρου Φερντινάντ Μάρκος, Κλερ Κάστρο, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη για τη χρήση της χώρας ως κέντρου εκπαίδευσης για τρομοκράτες, απορρίπτοντας ως «απατηλές» τις σχετικές κατηγορίες.

JUST IN: Malacañang “strongly rejects sweeping, misleading claim” Bondi Beach gunmen trained with ISIS in PH “No evidence has been presented to support claims that the country was used for terrorist training.” pic.twitter.com/GdyYLxFRtT — Kat Domingo (@_katrinadomingo) December 17, 2025



Η δήλωση αυτή έπεται των αναφορών που συνδέουν τους δράστες του φονικού με την παρουσία τους στις Φιλιππίνες το Νοέμβριο του 2023, και συγκεκριμένα στην περιοχή του Νταβάο, όπου υπάρχουν υποψίες για την ύπαρξη στρατοπέδων του Ισλαμικού Κράτους.