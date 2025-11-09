Ο υπερτυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ συνεχίζει να σαρώνει τις Φιλιππίνες και οι νεκροί είναι τουλάχιστον δύο ως τώρα. Μέχρι στιγμής, ο σφοδρός αυτός τυφώνας έχει πλήξει τις κεντρικές και ανατολικές περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους προκαλώντας τη διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε μεγάλα τμήματα της περιοχής Μπίκολ. Τώρα αναμένεται να πλήξει και την βόρεια Λουσόν.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι εγκατέλειψαν ευαίσθητες περιοχές στην επαρχία Αουρόρα, όπου, ο υπερτυφώνας αναμένεται να φτάσει το βράδυ της Κυριακής, με τους αξιωματούχους να παροτρύνουν τους κατοίκους να υπακούσουν τις εντολές εκκένωσης.

Δείτε βίντεο από τον υπερτυφώνα:

HAPPENING NOW: Strong Winds Shake Camaligan’s Hanging Bridge. Strong gusts from Typhoon Fung-wong (#UwanPH) caused a famous hanging bridge in Camaligan, Camarines Sur, Philippines, to sway dangerously. Source: Richard Cecilio, DWIZ 95.1 South Luzon pic.twitter.com/z63SdyWuOd — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 9, 2025

UWAN IS COMING. Strong waves smash into the coastline of Dinapigue, Isabela on Sunday (Nov. 9, 2025), as Super Typhoon #UwanPH (Fung-wong) approaches the landmass of Luzon. The powerful cyclone is expected to make landfall in Aurora province tonight or early Monday (Nov. 10)… pic.twitter.com/AIjQiwgKPf — Philippine News Agency (@pnagovph) November 9, 2025

🚨 This is what Typhoon Fung-Wong (UwanPH) has been bringing to the Philippines so far. It hasn’t made landfall yet!! pic.twitter.com/XrP2KqRhwd — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 9, 2025

Άνεμοι πνέουν με ταχύτητα 185 χιλιομέτρων /ώρα, με ριπές άνω των 230 χιλιομέτρων / ώρα πλήττουν ήδη αρκετά τμήματα της Λουσόν με σφοδρές βροχοπτώσεις, σύμφωνα με τις αρχές.

Περισσότερες περιοχές σε όλη τη Λουσόν, την πιο πολυπληθή νήσο των Φιλιππίνων έχουν τεθεί στο υψηλότερο και το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής, ενώ η μητροπολιτική περιοχή της πρωτεύουσας, Μανίλα, παραμένει στο επίπεδο 3.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ