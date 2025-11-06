Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Εικόνες καταστροφής, συντρίμμια, αγνοούμενοι και η οσμή του θανάτου να απλώνεται παντού. Ο τυφώνας Καλμάγκι στο σαρωτικό πέρασμά του προκάλεσε ανυπολόγιστες ζημιές και φονικές πλημμύρες στις κεντρικές Φιλιππίνες, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 140 νεκρούς και 127 αγνοούμενους, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Ο Πρόεδρος Φερντινάντ Μάρκος Τζούνιορ κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς η καταιγίδα συνεχίζει την πορεία της προς το Βιετνάμ.

🚨 At least 66 people were killed and 26 others remained missing after Typhoon Kalmaegi struck the Philippines, displacing more than 400,000 people ➡️ Heavy flooding and landslides have also cut off roads in remote areas, while 52 municipalities continue to experience power… pic.twitter.com/WkDtDNwoyB — Anadolu English (@anadoluagency) November 5, 2025



Η Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας επιβεβαίωσε 114 θανάτους, ενώ η επαρχία Σεμπού, που επλήγη ακόμη περισσότερο, κατέγραψε ακόμη 28, ανεβάζοντας τον συνολικό θλιβερό απολογισμό στους 140 νεκρούς.

Οι κάτοικοι εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους, και μέσα σε απόγνωση άρχισαν να ανεβαίνουν στις στέγες, στην προσπάθειά τους να σωθούν από τα ορμητικά νερά ποταμών και χειμάρρων που υπερχείλισαν.

Από τους νεκρούς, 71 έχασαν τη ζωή τους λόγω των πλημμυρών, ενώ άλλοι σκοτώθηκαν από τις κατολισθήσεις ή από τις πτώσεις συντριμμιών.

Residents are salvaging what they can after Typhoon Kalmaegi devastated Cebu, with thousands of people forced to flee their homes. At least 66 people have died, and a further 26 have been reported missing from the storm. 🔗 https://t.co/m9tTROfSJi pic.twitter.com/WoO8V3vmfh — Sky News (@SkyNews) November 5, 2025

#TyphoonKalmaegi left the #Philippines before dawn Thursday with 114 deaths and at least 127 missing mainly in the central Philippines, the Office of Civil Defense (OCD) said. https://t.co/h743ZtRB4p pic.twitter.com/JxA563asdi — China Daily (@ChinaDaily) November 6, 2025

Η κυβερνήτης του Σεμπού, Πάμελα Μπαρικουάτρο, ανέφερε ότι οι πλημμύρες επιδεινώθηκαν λόγω της ανεξέλεγκτης εξόρυξης και της κακής συντήρησης των αντιπλημμυρικών έργων, που εμπόδισαν τη φυσική ροή των ποταμών.

Το Σεμπού, με πληθυσμό άνω των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων, προσπαθούσε μέχρι και πριν από το ξέσπασμα του τυφώνα να γιατρέψει τις πληγές του και να ανακάμψει από τον σεισμό των 6,9 Ρίχτερ που είχε γίνει στις 30 Σεπτεμβρίου, και είχε προκαλέσει 79 θανάτους και εκτεταμένες υλικές ζημιές. Χιλιάδες σεισμόπληκτοι βρίσκονταν ήδη σε προσωρινά καταφύγια όταν έπληξε η νέα καταστροφή.

🇵🇭 Typhoon Kalmaegi leaves 114 dead in the Philippines, more than 127 missing The deadly storm devasted Visayas and displaced more than 500,000 residents pic.twitter.com/m5CnaztkQP — Lord Bebo (@MyLordBebo) November 6, 2025



Ο τυφώνας Καλμάγκι κινείται πλέον προς το Βιετνάμ και την Ταϊλάνδη, όπου οι Αρχές προχωρούν σε προληπτικές εκκενώσεις και οργάνωση καταφυγίων.

Οι Φιλιππίνες πλήττονται κάθε χρόνο από περίπου 20 τυφώνες, καθώς και από συχνούς σεισμούς και ηφαιστειακές εκρήξεις, γεγονός που τις καθιστά μία από τις πιο ευάλωτες χώρες στον κόσμο σε φυσικές καταστροφές.