Εικόνες καταστροφής, συντρίμμια, αγνοούμενοι και η οσμή του θανάτου να απλώνεται παντού. Ο τυφώνας Καλμάγκι στο σαρωτικό πέρασμά του προκάλεσε ανυπολόγιστες ζημιές και φονικές πλημμύρες στις κεντρικές Φιλιππίνες, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 140 νεκρούς και 127 αγνοούμενους, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Ο Πρόεδρος Φερντινάντ Μάρκος Τζούνιορ κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς η καταιγίδα συνεχίζει την πορεία της προς το Βιετνάμ.

 

 


Η Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας επιβεβαίωσε 114 θανάτους, ενώ η επαρχία Σεμπού, που επλήγη ακόμη περισσότερο, κατέγραψε ακόμη 28, ανεβάζοντας τον συνολικό θλιβερό απολογισμό στους 140 νεκρούς.

 

Οι κάτοικοι εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους, και μέσα σε απόγνωση άρχισαν να ανεβαίνουν στις στέγες, στην προσπάθειά τους να σωθούν από τα ορμητικά νερά ποταμών και χειμάρρων που υπερχείλισαν.

Από τους νεκρούς, 71 έχασαν τη ζωή τους λόγω των πλημμυρών, ενώ άλλοι σκοτώθηκαν από τις κατολισθήσεις ή από τις πτώσεις συντριμμιών.

 

 

Η κυβερνήτης του Σεμπού, Πάμελα Μπαρικουάτρο, ανέφερε ότι οι πλημμύρες επιδεινώθηκαν λόγω της ανεξέλεγκτης εξόρυξης και της κακής συντήρησης των αντιπλημμυρικών έργων, που εμπόδισαν τη φυσική ροή των ποταμών.

Το Σεμπού, με πληθυσμό άνω των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων, προσπαθούσε μέχρι και πριν από το ξέσπασμα του τυφώνα να γιατρέψει τις πληγές του και να ανακάμψει από τον σεισμό των 6,9 Ρίχτερ που είχε γίνει στις 30 Σεπτεμβρίου, και είχε προκαλέσει 79 θανάτους και εκτεταμένες υλικές ζημιές. Χιλιάδες σεισμόπληκτοι βρίσκονταν ήδη σε προσωρινά καταφύγια όταν έπληξε η νέα καταστροφή.

 

 


Ο τυφώνας Καλμάγκι κινείται πλέον προς το Βιετνάμ και την Ταϊλάνδη, όπου οι Αρχές προχωρούν σε προληπτικές εκκενώσεις και οργάνωση καταφυγίων.

Οι Φιλιππίνες πλήττονται κάθε χρόνο από περίπου 20 τυφώνες, καθώς και από συχνούς σεισμούς και ηφαιστειακές εκρήξεις, γεγονός που τις καθιστά μία από τις πιο ευάλωτες χώρες στον κόσμο σε φυσικές καταστροφές.

