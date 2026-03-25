Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Μανίλα, μετά την απόφαση του προέδρου Φερδινάνδος Μάρκος Τζούνιορ να κηρύξει εθνική ενεργειακή κρίση, εν μέσω αναταράξεων στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

Η κυβέρνηση κάνει λόγο για «άμεση απειλή» στον εφοδιασμό καυσίμων, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών και προβλήματα στις μεταφορές φορτίων.

Οι Φιλιππίνες, που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε εισαγωγές ενέργειας από την περιοχή, βρίσκονται εκτεθειμένες στις εξελίξεις. Σύμφωνα με αξιωματούχους, τα διαθέσιμα αποθέματα επαρκούν για περίπου 45 ημέρες, με τις αρχές να επιδιώκουν επειγόντως νέες προμήθειες.

Το καθεστώς έκτακτης ανάγκης, που μπορεί να διαρκέσει έως και έναν χρόνο, δίνει στην κυβέρνηση τη δυνατότητα να επιταχύνει εισαγωγές καυσίμων, να στηρίξει τις δημόσιες μεταφορές και να αποτρέψει φαινόμενα αισχροκέρδειας ή αποθεματοποίησης βασικών αγαθών.

Παράλληλα, εξετάζεται η ενίσχυση της χρήσης άνθρακα για την παραγωγή ενέργειας, προκειμένου να περιοριστεί η αύξηση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Έχει επίσης εγκριθεί προσωρινά η χρήση φθηνότερων, αλλά πιο ρυπογόνων καυσίμων.

Στην καθημερινότητα, οι πιέσεις είναι ήδη εμφανείς. Οδηγοί jeepney (σ.σ. (παραδοσιακά μέσα μαζικής μεταφοράς στις Φιλιππίνες)) αναφέρουν ότι τα έσοδά τους μειώνονται, καθώς το κόστος καυσίμων αυξάνεται, ενώ οι επιβάτες αναμένουν νέες αυξήσεις στα εισιτήρια.

Αντιδράσεις καταγράφονται και από εργατικά συνδικάτα. Η οργάνωση Kilusang Mayo Uno κατηγορεί την κυβέρνηση για αποτυχία στη διαχείριση της κρίσης και εκφράζει ανησυχίες για περιορισμό των διαδηλώσεων.

Την ίδια στιγμή, χιλιάδες εργαζόμενοι στον τομέα των μεταφορών ετοιμάζονται για απεργιακές κινητοποιήσεις μέσα στην εβδομάδα, επιμένοντας ότι τα σχέδιά τους δεν πρόκειται να αλλάξουν.

Με πληροφορίες από: Reuters