Ένα άτομο έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον εικοσιεπτά αγνοούνται, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι Αρχές, μαζί με άνδρες της Πυροσβεστικής και εκπαιδευμένο προσωπικό διαχείρισης καταστροφών, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν οκτώ άτομα, ανάμεσά τους και εργαζόμενους που είχαν παγιδευτεί χθες το απόγευμα (9/1), από την κατάρρευση των απορριμμάτων, στο χωριό Μπινάλιου στην πόλη Κεμπού, στις Φιλιππίνες.
One dead, 38 missing after massive landfill collapses in Philippines https://t.co/hp1udTEB73
— BBC News (World) (@BBCWorld) January 9, 2026
Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με πυρετώδεις ρυθμούς, για τουλάχιστον 27 άτομα ακόμη, που φέρονται να παραμένουν παγιδευμένα, μέσα στον τεράστιο σωρό απορριμμάτων.
An avalanche of garbage buried workers at a waste segregation facility in a central Philippine city, killing one person, injuring seven and leaving at least 27 others missing, police said Friday.
Click the link in bio for more 🔗 pic.twitter.com/iFGfPbR978
— The Independent (@Independent) January 9, 2026