Ένα άτομο έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον εικοσιεπτά αγνοούνται, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι Αρχές, μαζί με άνδρες της Πυροσβεστικής και εκπαιδευμένο προσωπικό διαχείρισης καταστροφών, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν οκτώ άτομα, ανάμεσά τους και εργαζόμενους που είχαν παγιδευτεί χθες το απόγευμα (9/1), από την κατάρρευση των απορριμμάτων, στο χωριό Μπινάλιου στην πόλη Κεμπού, στις Φιλιππίνες.

 


Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με πυρετώδεις ρυθμούς, για τουλάχιστον 27 άτομα ακόμη, που φέρονται να παραμένουν παγιδευμένα, μέσα στον τεράστιο σωρό απορριμμάτων.

 

 

 

