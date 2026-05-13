Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε το κτήριο της Γερουσίας των Φιλιππίνων, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση σύλληψης του γερουσιαστή Ρόναλντ ντελά Ρόσα, κατόπιν εντάλματος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ).

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο Reuters συνεχιζόμενους πυροβολισμούς από το εσωτερικό του χώρου.

Ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις, με στολές παραλλαγής και τουφέκια εφόδου, έχουν αναπτυχθεί εντός και εκτός του κτηρίου. Αν και η ακριβής αιτία της ανταλλαγής πυρών παραμένει ασαφής, η επιχείρηση επικεντρώνεται στον 64χρονο πρώην αρχηγό της αστυνομίας, ο οποίος παραμένει οχυρωμένος στο γραφείο του από τη Δευτέρα (11/5).

Ο Ντελά Ρόσα, γνωστός με το προσωνύμιο «Μπάτο» (Βράχος), καταζητείται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Υπήρξε ο αρχιτέκτονας του αιματηρού «πολέμου κατά των ναρκωτικών» επί προεδρίας Ροντρίγκο Ντουτέρτε.

Ενώ η αστυνομία κάνει λόγο για 6.000 νεκρούς που «αντιστάθηκαν στη σύλληψη», ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι ο αριθμός των θυμάτων από τις συστηματικές δολοφονίες είναι κατά πολύ μεγαλύτερος.

Ο 81χρονος πρώην πρόεδρος Ντουτέρτε τελεί ήδη υπό κράτηση στη Χάγη, αναμένοντας τη δίκη του για τις ίδιες κατηγορίες.

Σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να αποφύγει την έκδοση, ο Ντελά Ρόσα κάλεσε τους υποστηρικτές του να κινητοποιηθούν μαζικά για να εμποδίσουν τη σύλληψή του. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση στον νυν πρόεδρο, Φερδινάνδο Μάρκος Τζούνιορ, να μην τον παραδώσει στη Χάγη, υποστηρίζοντας ότι η δικαιοδοσία του ΔΠΔ είναι παράνομη, καθώς ο Ντουτέρτε απέσυρε τη χώρα από το Καταστατικό της Ρώμης το 2018.

Από την πλευρά του, το ΔΠΔ ξεκαθαρίζει πως διατηρεί τη δικαιοδοσία για εγκλήματα που διαπράχθηκαν την περίοδο που οι Φιλιππίνες αποτελούσαν μέλος του.

Έξω από τη βαριά φρουρούμενη Γερουσία, το κλίμα είναι τεταμένο. Αστυνομικός κλοιός χωρίζει τους διαδηλωτές, με ορισμένους να κραυγάζουν υπέρ της άμεσης σύλληψης του γερουσιαστή και άλλους να ανταποκρίνονται στο κάλεσμά του για προστασία.

Ο Ντελά Ρόσα είχε εξαφανιστεί από τη δημόσια ζωή τον περασμένο Νοέμβριο, αμέσως μετά την έκδοση του εντάλματος, για να επανεμφανιστεί αιφνιδιαστικά στη Γερουσία μόλις αυτή τη Δευτέρα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ