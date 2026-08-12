Ως «κρίσιμη» χαρακτήρισε ο Πρόεδρος των Φιλιππίνων, Φερδινάνδος Ρ. Μάρκος Τζούνιορ, την κατάσταση με τη συσσώρευση απορριμμάτων στη μητροπολιτική περιοχή της Μανίλα, καθώς τεράστιες ποσότητες πλαστικών έφραξαν τα κανάλια και τα αντλιοστάσια αποστράγγισης.

Μετά από εννέα ημέρες καταρρακτωδών βροχοπτώσεων και φονικών μουσώνων που επηρέασαν πάνω από 500.000 ανθρώπους, η κυβέρνηση δίνει μάχη με τον χρόνο, επιστρατεύοντας εργάτες που επιχειρούν βουτηγμένοι μέχρι τον λαιμό στα μολυσμένα νερά, ενώ τροχοδρομείται σχέδιο μετατροπής των αποβλήτων σε ηλεκτρική ενέργεια.

«Βούλιαξαν» τα αντλιοστάσια από τα πλαστικά του κόλπου της Μανίλα

Σύμφωνα με το philippinenewsagency, κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, στην οποία συνόδευε τον Πρόεδρο ο Υπουργός Δημοσίων Έργων Βινς Ντίζον, διαπιστώθηκε ότι οι τεράστιοι όγκοι απορριμμάτων δεν προέρχονται μόνο από τις γύρω κατοικημένες περιοχές, αλλά μεταφέρονται από τα κύματα και την παλίρροια του κόλπου της Μανίλα.

Τα σκουπίδια φράζουν ακαριαία τα αντλιοστάσια μόλις τεθούν σε λειτουργία για την απομάκρυνση των υδάτων.

Στο αντλιοστάσιο του Diokno, καθώς και στον ποταμό Baclaran στην πόλη Παρανιάκε, η κατάσταση περιγράφεται ως τραγική.

Εργάτες καθαριότητας επιχειρούν μέσα σε νερά με σκουπίδια που φτάνουν μέχρι τους ώμους ή και μέχρι τον λαιμό. Για την απομάκρυνση των τόνων πλαστικού επιστρατεύονται γερανοί, βάρκες και βαρέα μηχανήματα, ενώ η κυβέρνηση αφαιρεί τα σκουπίδια πριν φτάσουν στις αντλίες για να μην καταστραφεί ολοσχερώς το σύστημα αποστράγγισης.

Βίντεο δείχνουν τις επιχειρήσεις καθαρισμού των σκουπιδιών:

500.000 πληγέντες, νεκροί και 1.400 χιλιοστά βροχής

Η κρίση των σκουπιδιών επιδεινώθηκε δραματικά από την ενίσχυση των νοτιοδυτικών μουσώνων («habagat») και το πέρασμα δύο τροπικών κυκλώνων.

Ανθρωπιστικές επιπτώσεις: Περισσότεροι από 000 άνθρωποι σε 33 επαρχίες έχουν επηρεαστεί, ενώ σχεδόν 98.000 εκτοπίστηκαν από τις εστίες τους.

Περισσότεροι από έχουν επηρεαστεί, ενώ σχεδόν 98.000 εκτοπίστηκαν από τις εστίες τους. Θύματα & Κατολισθήσεις: Στην ορεινή πόλη Μπαγκούιο, φονική λασπορροή καταπλάκωσε σπίτια προκαλώντας τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων (έξι ακόμη αγνοούνται). Η βροχόπτωση στην περιοχή έφτασε τα 413,2 χιλιοστά σε μόλις 9 ημέρες , ξεπερνώντας κατά πολύ τον μέσο όρο ολόκληρου του Αυγούστου (963,2 χιλιοστά).

Στην ορεινή πόλη Μπαγκούιο, φονική λασπορροή καταπλάκωσε σπίτια προκαλώντας τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων (έξι ακόμη αγνοούνται). Η βροχόπτωση στην περιοχή έφτασε τα , ξεπερνώντας κατά πολύ τον μέσο όρο ολόκληρου του Αυγούστου (963,2 χιλιοστά). Υποδομές: Ο Υπουργός Δημοσίων Έργων τόνισε την ανάγκη να διορθωθούν «αστοχίες και παραλείψεις δεκαετιών» στα αντιπλημμυρικά έργα.

Το πρόγραμμα «Oplan Kontra Baha» και η μετατροπή αποβλήτων σε ενέργεια

Πέρα από τις εργασίες βυθοκόρησης και καθαρισμού των καναλιών στο πλαίσιο του σχεδίου Oplan Kontra Baha, ο Πρόεδρος Μάρκος ανακοίνωσε ότι η οριστική λύση στο πρόβλημα θα δοθεί μέσω της μετατροπής των απορριμμάτων σε ηλεκτρική ενέργεια.

Όπως σημείωσε, οι τεχνικές μελέτες για τη δημιουργία μονάδων παραγωγής ενέργειας από απόβλητα έχουν ολοκληρωθεί.

Η κυβέρνηση βρίσκεται πλέον στο στάδιο οργάνωσης του συστήματος με τις Τοπικές Αρχές (LGUs), ενώ εντός των επόμενων μηνών αναμένεται η δημοπράτηση της ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται από τα εργοστάσια αυτά.

Τα πρώτα ορατά αποτελέσματα του νέου συστήματος διαχείρισης αποβλήτων αναμένονται εντός 12 έως 18 μηνών, την ώρα που οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή θα καθιστά τέτοιου είδους ακραία φαινόμενα ολοένα και πιο συχνά.

Manila begins cleanup of trash-choked river after days of heavy rain. Workers in the Philippines wade through a garbage-filled river in the capital Manila, collecting waste and debris that washed into the waterway during days of heavy rain pic.twitter.com/erRK4EGA39 — AFP News Agency (@AFP) August 12, 2026

Filippine, tonnellate di rifiuti di plastica e polistirolo invadono le coste di Parañaque dopo il passaggio delle piogge monsoniche legate alla tempesta Dolphin. Segui LaPresse su X Aggiungi LaPresse alle tue fonti preferite su Google News: https://t.co/rJrDYUnT7x#Filippine… pic.twitter.com/YkJ7q6qs0y — LaPresse (@LaPresse_news) August 11, 2026