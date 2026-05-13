Σε πλήρες θρίλερ εξελίσσεται η απόπειρα σύλληψης του γερουσιαστή Ρόναλντ «Μπάτο» ντελά Ρόσα, με τον πρόεδρο Φερδινάνδο Μάρκος Τζούνιορ να παίρνει αποστάσεις από το ένοπλο περιστατικό που σόκαρε τις Φιλιππίνες.

Μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε από πυροβολισμούς εντός του κτηρίου της Γερουσίας, ο πρόεδρος Μάρκος παρενέβη με βιντεοσκοπημένο μήνυμα, ζητώντας ψυχραιμία. Ο ίδιος δήλωσε πως η κυβέρνησή του δεν έχει καμία ανάμειξη στο συμβάν, αγνοεί την ταυτότητα των δραστών και δεσμεύτηκε για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, τονίζοντας ότι δεν είχε εκδοθεί εντολή σύλληψης για τον ντελά Ρόσα.

Σύμφωνα με μάρτυρες, περίπου δέκα πάνοπλοι στρατιωτικοί με στολές παραλλαγής και αλεξίσφαιρα εντοπίστηκαν στο κτήριο, χωρίς να είναι σαφές ποιος τους έδωσε εντολή να αναπτυχθούν εκεί. Ο γραμματέας της Γερουσίας επιβεβαίωσε πως δεν υπήρξαν θύματα.

Ο πρόεδρος της Γερουσίας και σύμμαχος του καταζητούμενου, Άλαν Πίτερ Καγιετάνο, μετέδωσε ζωντανά στο Facebook ότι το σώμα «δέχεται επίθεση», ενώ ο υπουργός Εσωτερικών, Γιόνβιτς Ρέμουλα, έσπευσε να διαβεβαιώσει πως ο ντελά Ρόσα είναι ασφαλής και δεν πρόκειται να εκδοθεί εγχώριο ένταλμα σύλληψης εναντίον του. Η ηγεσία της Γερουσίας ξεκαθάρισε πως θα επιτρέψει σύλληψη μόνο κατόπιν απόφασης δικαστηρίου των Φιλιππίνων.

Οχυρωμένος στο γραφείο του ο «Μπάτο»

Ο 64χρονος πρώην αρχηγός της αστυνομίας παραμένει κλεισμένος στο γραφείο του για τρίτο 24ωρο. Σε δικό του μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απηύθυνε έκκληση στους πολίτες και τον στρατό να εμποδίσουν την έκδοσή του στη Χάγη. Ζήτησε από τον πρόεδρο Μάρκος να μην επιτρέψει τη μεταφορά του στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) και υποστήριξε ότι η δικαιοδοσία του ΔΠΔ είναι παράνομη, καθώς ο πρώην πρόεδρος Ντουτέρτε απέσυρε τη χώρα από το Καταστατικό της Ρώμης το 2018.

Το βαρύ κατηγορητήριο

Το ένταλμα του ΔΠΔ, που εκδόθηκε τον Νοέμβριο και δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα, κατηγορεί τον ντελά Ρόσα για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ως «αρχιτέκτονας» του πολέμου κατά των ναρκωτικών (2016-2018) φέρεται ως συναυτουργός του Ροντρίγκο Ντουτέρτε, ο οποίος ήδη τελεί υπό κράτηση στη Χάγη. Κατηγορείται για τη σφοδρή καταστολή, με χιλιάδες νεκρούς, την οποία οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων χαρακτηρίζουν ως σειρά συστηματικών δολοφονιών.

Παρά τις επίσημες αναφορές για 6.000 νεκρούς που «αντιστάθηκαν στη σύλληψη», ακτιβιστές προειδοποιούν πως ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων ίσως παραμείνει για πάντα άγνωστος. Το ΔΠΔ επιμένει πως διατηρεί τη δικαιοδοσία, καθώς τα εγκλήματα τελέστηκαν την περίοδο που οι Φιλιππίνες ήταν μέλος του Δικαστηρίου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ