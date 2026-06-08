Βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει τις δραματικές στιγμές που έζησαν αγρότες στις Φιλιππίνες μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 Ρίχτερ.

Τα χωράφια φαίνονται να ταρακουνιούνται, ενώ στα αρδευτικά ρυάκια προκλήθηκαν έντονοι κυματισμοί.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Σημειώνεται ότι πριν από λίγες ώρες, αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 35 νεκροί είναι ο νεότερος απολογισμός, έπειτα από τον σφοδρό σεισμό που σημειώθηκε στα ανοιχτά των ακτών του νησιού Μιντανάο στις νότιες Φιλιππίνες.

Το παραπάνω βιντεοληπτικό υλικό, που φέρεται να έχει τραβηχτεί από έναν κάτοικο της περιοχής, «προσφέρει» μια σπάνια ματιά στην ωμή δύναμη ενός μεγάλου σεισμικού συμβάντος.

Σεισμοί αυτού του μεγέθους μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές, να πυροδοτήσουν κατολισθήσεις και να δημιουργήσουν προειδοποιήσεις για τσουνάμι, ανάλογα με την τοποθεσία και το βάθος τους.

Η φύση δεν χρειάζεται όπλα για να υπενθυμίσει στην ανθρωπότητα πόσο μικροί είμαστε.