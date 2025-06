Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε ανατολικά του νησιωτικού συμπλέγματος των Φιλιππίνων, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Shallow Quake M: 6.3 Depth: 10.0 K near east of the Philippine Islands @ 2025-06-24 01:58:06 No tsunami threat.

Get real-time earthquake alerts, map & forecasting @ https://t.co/GOLmGDXMQs pic.twitter.com/ScbamELUPa

— Carrington App (@CarringtonApp) June 24, 2025