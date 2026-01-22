Ένοχη για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας κρίθηκε σήμερα δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός, στις Φιλιππίνες, η οποία βρίσκεται ήδη έξι χρόνια σε καθεστώς προφυλάκισης, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις, από οργανώσεις υπεράσπισης της ελευθεροτυπίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών χαρακτήρισε τη δικαστική διαδικασία «παρωδία δικαιοσύνης».

Η 26χρονη Φρέντσι Μέι Κούμπιο και η πρώην συγκάτοικός της, Μαριέλ Ντομεκίλ, ξέσπασαν σε κλάματα και αγκαλιάστηκαν, μετά την ανακοίνωση της απόφασης από την πρόεδρο του περιφερειακού δικαστηρίου της Τακλόμπαν, Χεορχίνα Πέρες. Το δικαστήριο επέβαλε και στις δύο ποινές κάθειρξης με ελάχιστη διάρκεια τα 12 έτη και 5 μήνες και ανώτατο όριο τα 18 έτη και 8 μήνες.

#FreeFrenchieMaeCumpio: A coalition of international and local press freedom organizations strongly condemns the sentencing of Filipino journalist Frenchie Mae Cumpio for from 12 to 18 years in prison for her terrorism financing case. Read: pic.twitter.com/ir54cbw58I — AlterMidya (@altermidya) January 22, 2026

Έξω από το δικαστήριο, στην πρωτεύουσα του νομού Ανατολική Βισάγιας, αστυνομικοί εμπόδισαν πλήθος ανθρώπων να μπει στο προαύλιο για να υποστηρίξει τις κατηγορούμενες, ενώ ανάμεσά τους βρισκόταν και η μητέρα της κ. Κούμπιο. Οι δυο γυναίκες είχαν συλληφθεί τον Φεβρουάριο του 2020 και είχαν αρχικά κατηγορηθεί για παράνομη οπλοκατοχή. Λίγο αργότερα, κρίθηκαν αθώες για την συγκεκριμένη κατηγορία, όμως έναν χρόνο αργότερα, τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, κατηγορία που επισύρει ποινή ως και 40 ετών κάθειρξης.

Την υπόθεση παρακολουθούσαν στενά αρκετές οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανάμεσά τους το Clooney Foundation for Justice της Άμαλ Κλούνι, δικηγόρου και συζύγου του Αμερικανού ηθοποιού και σκηνοθέτη Τζορτζ Κλούνει. Τον Οκτώβριο, η νομικός με γαλλική, λιβανική και βρετανική υπηκοότητα, είχε επικρίνει τη διάρκεια της προφυλάκισης, τις «επανειλημμένες καθυστερήσεις» και την «αργή εκδίκαση» της υπόθεσης.

Philippine journalist given long jail sentence over ‘fabricated’ terrorism charge https://t.co/kVhjUDVawf pic.twitter.com/bBXAq18lkI — The Independent (@Independent) January 22, 2026



Η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) επέκρινε επίσης έντονα σήμερα την απόφαση του δικαστηρίου. Η Μπε Λι Γι, διευθύντρια του τμήματος της ΜΚΟ για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, έκανε λόγο για «παράλογη ετυμηγορία, παρά τις διάφορες υποσχέσεις τις οποίες έκανε ο πρόεδρος Φέρντιναντ Μάρκος ο νεότερος, και δεν ήταν παρά λόγια του αέρα».

Η ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση και την προστασία του δικαιώματος στην ελευθερία της άποψης και της έκφρασης, η Αϊρίν Χαν, έχει χαρακτηρίσει τη διαδικασία σε βάρος της δημοσιογράφου «παρωδία δικαιοσύνης». Για την κ. Χαν, οι κατηγορίες εις βάρος της Φρέντσι Κούμπιο μοιάζουν να απαγγέλθηκαν «σε αντίποινα για τη δημοσιογραφική της δουλειά».

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP