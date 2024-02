Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 31 τραυματίστηκαν εξαιτίας κατολίσθησης που έθαψε δύο λεωφορεία και σπίτια έπειτα από ισχυρή βροχόπτωση σε ορεινή περιοχή στις νότιες Φιλιππίνες, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η κατολίσθηση έπληξε τη νύχτα χωριό στο οποίο λειτουργούν μεταλλεία, στην επαρχία Νταβάο ντε Όρο, στη νήσο Μιντανάο, παγιδεύοντας τουλάχιστον 28 ανθρώπους μέσα σε δύο λεωφορεία, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο υπεύθυνος για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων στην επαρχία, ο Έντουαρντ Μακαπίλι, διευκρινίζοντας πως οκτώ κατάφεραν να ξεφύγουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

BREAKING: Landslide buries two buses carrying workers of a mining company in Maco, Davao de Oro. The workers were heading home when the landslide occurred in Zone 1, Masara. Rescue operation has been launched. | Video courtesy: Redon Sangyaan via Jandi Esteban pic.twitter.com/RkkqnWkhjJ

— GMA Regional TV News (@GMARTVNews) February 6, 2024