Ισχυρός σεισμικός μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα το βράδυ, στα ανοιχτά των νότιων ακτών των Φιλιππίνων, ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS).

Ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 59 χιλιομέτρων και σε απόσταση 10 χλμ. από την πόλη Καγκουάιτ, στην επαρχία Σουριγκάο ντελ Σουρ, σύμφωνα με το USGS.

Δεν είναι ακόμη σαφές εάν ο σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ ήταν μετασεισμός των χθεσινών σεισμών μεγέθους 6,9 και 7,4 Ρίχτερ, οι οποίοι προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων.

«Η διάρκεια του σεισμού δεν ήταν μεγάλη, μόνο περίπου 30 δευτερόλεπτα, αλλά ήταν πολύ ξαφνικός, και πολύ ισχυρός. Τα δοχεία μας εδώ στην Πυροσβεστική Υπηρεσία έπεσαν στην κουζίνα μας», είπε ο Besinga.

Οι Αρχές Διάσωσης και Πυροσβεστικής διεξήγαγαν κοινή αξιολόγηση των ζημιών. «Δεν μπορούμε να πούμε το μέγεθος των ζημιών σε αυτό το σημείο, αν υπάρχουν, επειδή είναι ήδη νύχτα και είναι σκοτεινά εδώ», είπε ο Besinga.

Δεν είναι ακόμη σαφές εάν ο σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ στο Surigao del Sur ήταν μετασεισμός των σεισμών μεγέθους 6,7 και 7,4 Ρίχτερ που έπληξαν την πόλη Manay στην περιοχή Mindanao πριν από μία ημέρα, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων.

Η σειρά σεισμών σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά τον σεισμό μεγέθους 6,9 Ρίχτερ που προκάλεσε το θάνατο 75 ανθρώπων, και τον τραυματισμό περισσότερων από 1.200 στην επαρχία Cebu στις κεντρικές Φιλιππίνες, σύμφωνα με στοιχεία της Κυβέρνησης.

Οι σεισμοί είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο στις Φιλιππίνες, οι οποίες βρίσκονται στον «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, ένα τόξο έντονης σεισμικής δραστηριότητας, που εκτείνεται από την Ιαπωνία έως τη Νοτιοανατολική Ασία, και σε ολόκληρη τη λεκάνη του Ειρηνικού.