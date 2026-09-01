Απτόητοι απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα που σάρωσαν τις Φιλιππίνες στάθηκαν η Λιάν Γκαλάνγκ και ο Γκίλμπερτ Τζίμπο Τσίκο, οι οποίοι αρνήθηκαν να αναβάλουν τον γάμο τους παρά τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσαν οι μουσώνες.

Χωρίς να λογαριάσουν τη λάσπη και τα ορμητικά νερά που είχαν κατακλύσει δρόμους και κατοικίες, το ζευγάρι προχώρησε κανονικά στον προγραμματισμένο του γάμο στην ενορία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή στο Χαγκόνοϊ.

Οι εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν ένα πραγματικά ασυνήθιστο σκηνικό, με τη νύφη να διασχίζει την εκκλησία φορώντας το κλασικό λευκό νυφικό της, το οποίο σχεδόν επέπλεε, ενώ το νερό κάλυπτε το σώμα της μέχρι τους γοφούς.

Στο ίδιο κλίμα, ο γαμπρός, ο ιερέας, οι κουμπάροι αλλά και το φωτογραφικό συνεργείο παρακολουθούσαν και κατέγραφαν την τελετή βυθισμένοι στο νερό, μετατρέποντας μια δύσκολη στιγμή σε μια αξέχαστη εμπειρία.