Το Ηφαίστειο Κανλάον στις κεντρικές Φιλιππίνες εξερράγη νωρίς το πρωί της Τρίτης 13/5, εκτοξεύοντας ένα «τεράστιο γκρι σύννεφο τέφρας» σε ύψος περίπου 3 χιλιομέτρων.

Το συγκεκριμένο ηφαίστειο – ένα από τα 24 ενεργά στη νοτιοανατολική ασιατική χώρα – έχει κάνει αρκετές εκρήξεις τον τελευταίο αιώνα. Και η πιο πρόσφατη από τις εκρήξεις συνέβη τον περασμένο μήνα.

Η προειδοποίηση επιπέδου τρία- στην πεντάβαθμη κλίμακα- που τέθηκε σε ισχύ κατά τη διάρκεια μιας έκρηξης τον Δεκέμβριο παρέμεινε αμετάβλητη την Τρίτη, με την ακτίνα στην οποία είναι υποχρεωτική η εσπευσμένη απομάκρυνση των πολιτών να διατηρείται στα έξι χιλιόμετρα από τον κρατήρα, όπως τόνισαν οι αξιωματούχοι.

«Μια μέτρια έκρηξη σημειώθηκε στον κρατήρα του ηφαιστείου Κανλάον στις 2:55 π.μ. σήμερα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων, προσθέτοντας ότι διήρκεσε πέντε λεπτά.

Kanlaon volcano in the Philippines has had an explosive eruption. Not sure if it’s still ongoing. Waiting for more information. pic.twitter.com/zivzbr6OdJ

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) May 12, 2025