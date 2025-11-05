Ο τυφώνας Καλμάγκι στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 66 ανθρώπους στις Φιλιππίνες, ανακοίνωσε η πολιτική προστασία στο αρχιπέλαγος, δημοσιοποιώντας νέο απολογισμό του ακραίου καιρικού φαινομένου, που προκάλεσε πλημμύρες σπάνιας σφοδρότητας και έκτασης.

Επλήγησαν «μεγάλες πόλεις», «αστικοποιημένες περιοχές», εξήγησε σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό ο Ραφαελίτο Αλεχάντρο, αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας. Διευκρίνισε πως 49 από τους 66 θανάτους καταγράφτηκαν στην Τσεμπού (κεντρικά).

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP

Επιμέλεια: Α.Α.