Το ναυάγιο φέρι στο οποίο επέβαιναν 342 άνθρωποι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (τοπική ώρα) στις Φιλιππίνες στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους, ανακοίνωσαν οι Αρχές του αρχιπελάγους της Ασίας.

Για «οκτώ επιβεβαιωμένους θανάτους» στο ναυάγιο του M/V Trisha Kerstin 3, που έπλεε με κατεύθυνση της νήσο Σούλου, έκανε λόγο η Αρσίνα Λάτζα Καχίνγκ-Νάνο, δήμαρχος κοινότητας κοντά στον τόπο της καταστροφής, μέσω Facebook.

BREAKING: Ferry Trisha Kerstin 3 with over 350 on board sinks near Basilan, southern Philippines pic.twitter.com/YO4H8Yn9Us — Rapid Report (@RapidReport2025) January 25, 2026

Εκπρόσωπος των υπηρεσιών διάσωσης δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τουλάχιστον 138 άνθρωποι διασώθηκαν.