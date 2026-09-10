Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το βράδυ της Τετάρτης από πυρκαγιά που ξέσπασε σε πλοίο, στο οποίο επέβαιναν περισσότεροι από 100 επιβάτες, κοντά σε τουριστική περιοχή της επαρχίας Παλαουάν, στις δυτικές Φιλιππίνες, ανακοίνωσε η ακτοφυλακή.

«Η ακτοφυλακή των Φιλιππίνων επενέβη αμέσως μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στο M/V June Aster, σε απόσταση περίπου 1,2 ναυτικών μιλίων βορειοανατολικά του Μπαρανγκάι Μαρσίλα», στον δήμο Κορόν, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που αναρτήθηκε στο Facebook.

Δύο ώρες αργότερα, η ακτοφυλακή έκανε λόγο για πέντε σορούς που μεταφέρθηκαν στη στεριά και δημοσίευσε φωτογραφίες με σάκους διακομιδής πτωμάτων.

Διευκρίνισε πως 42 άνθρωποι διασώθηκαν, την ώρα που το ενημερωτικό μέσο GMA News μετέδωσε, επικαλούμενο έναν αξιωματούχο της ακτοφυλακής, ότι στο φέρι επέβαιναν 117 επιβάτες και 17μελές πλήρωμα.

Σύμφωνα με στοιχεία που μετέδωσε ο ιστότοπος MarineTraffic, το June Aster είχε αποπλεύσει από τη Μανίλα, την πρωτεύουσα των Φιλιππίνων.