Συγκλονιστικές στιγμές κατέγραψαν στις Φιλιππίνες οι επιβάτες μέσα σε αεροσκάφος στο Διεθνές Αεροδρόμιο του General Santos τη στιγμή που ο σεισμός των 7,8 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ χτυπά το νησί Μιντανάο, το πρωί της Δευτέρας, 8/6.

Το Μιντανάο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Φιλιππίνων τόσο σε μέγεθος, όσο και σε πληθυσμό, και φιλοξενεί περίπου 26 εκατομμύρια ανθρώπους.

Εντυπωσιακό και σοκαριστικό το βίντεο από τις Φιλιππίνες

Το βίντεο, που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει το σταθμευμένο αεροσκάφος να ταλαντεύεται αισθητά από τη σεισμική δόνηση, ενώ οι επιβάτες προσπαθούν να αντιληφθούν τι συμβαίνει.

Για όσους ταξιδεύουν συχνά, οι αναταράξεις κατά τη διάρκεια μιας πτήσης είναι κάτι γνώριμο.

Ωστόσο, η αίσθηση ενός αεροσκάφους να κινείται λόγω ενός ισχυρού σεισμού, ενώ βρίσκεται στο έδαφος, είναι μια εντελώς διαφορετική και ιδιαίτερα τρομακτική εμπειρία.

Λίγα λεπτά μετά τη δόνηση, οι Αρχές προχώρησαν στην εκκένωση του αεροδρομίου, ενώ επιβάτες και προσωπικό, εγκατέλειψαν το κτήριο του τερματικού σταθμού για λόγους ασφαλείας.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των Φιλιππίνων ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του αεροδρομίου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό αεροναυτιλίας.

Δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες

Ο σεισμός σημειώθηκε ανοικτά της επαρχίας Σαρανγκάνι, κοντά στην πόλη General Santos, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της νότιας χώρας. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, τουλάχιστον 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σχεδόν 500 τραυματίστηκαν, ενώ αρκετοί εξακολουθούν να αγνοούνται.

Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφηκαν στην περιοχή του General Santos και στις γειτονικές επαρχίες.

Κτήρια κατέρρευσαν, δρόμοι υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ κατολισθήσεις έπληξαν ορεινές κοινότητες. Ένα από τα πιο θανατηφόρα περιστατικά σημειώθηκε στην πόλη Glan, όπου κατολίσθηση παρέσυρε κατοικίες και προκάλεσε πολλούς θανάτους.

Περισσότεροι από 32.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ χιλιάδες κατοικίες και δημόσια κτήρια υπέστησαν ζημιές.

Νοσοκομεία, σχολεία και κυβερνητικές εγκαταστάσεις βρέθηκαν αντιμέτωπα με σοβαρά προβλήματα, με τις Αρχές να πραγματοποιούν εκτεταμένους ελέγχους για τη στατική τους επάρκεια.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 07:37 τοπική ώρα, τη Δευτέρα, (Κυριακή 23:37 GMT), ενεργοποιώντας προειδοποιήσεις για τσουνάμι στις Φιλιππίνες, την Ινδονησία, την Ιαπωνία και την Αυστραλία. Ορισμένες από αυτές ακυρώθηκαν ώρες αργότερα.

Ο σεισμός διέκοψε προσωρινά και τα δίκτυα ηλεκτροδότησης και επικοινωνιών στο Σαρανγκάνι, αν και αργότερα αποκαταστάθηκαν.

Η Σεισμολογική Υπηρεσία των Φιλιππίνων έκανε γνωστό πως καταγράφηκαν περισσότεροι από 200 μετασεισμοί, εκ των οποίων τουλάχιστον 9 ισχυροί. Περισσότεροι έχουν καταγραφεί μετά τον κύριο σεισμό, μεταξύ αυτών μία δόνηση μεγέθους 6,7 βαθμών.

Τσουνάμι και δεκάδες μετασεισμοί

Ο ισχυρός σεισμός ενεργοποίησε προειδοποιήσεις για τσουνάμι όχι μόνο στις Φιλιππίνες, αλλά και σε γειτονικές χώρες της Ασίας, όπως η Ινδονησία, η Μαλαισία και η Ιαπωνία.

Αν και τελικά τα κύματα που καταγράφηκαν ήταν μικρότερα από τα αρχικά σενάρια, αρκετές παράκτιες περιοχές εκκενώθηκαν προληπτικά.

Μετά τον κύριο σεισμό ακολούθησαν δεκάδες ισχυροί μετασεισμοί, με ορισμένους να ξεπερνούν τα 6 Ρίχτερ, δυσχεραίνοντας το έργο των σωστικών συνεργείων και αυξάνοντας τον φόβο νέων καταρρεύσεων.

Οι Αρχές κήρυξαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις πληγείσες περιοχές, ενώ ο Πρόεδρος των Φιλιππίνων, Ferdinand Marcos Jr., διέταξε την άμεση κινητοποίηση κρατικών υπηρεσιών για την παροχή βοήθειας στους πληγέντες.

Ένας από τους ισχυρότερους σεισμούς των τελευταίων δεκαετιών

Οι σεισμολόγοι χαρακτηρίζουν το χτύπημα ως έναν από τους ισχυρότερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί στις Φιλιππίνες τα τελευταία χρόνια.

Ο Πρόεδρος των Φιλιππίνων, Φερδινάντο Μάρκος Τζούνιορ, έθεσε τις Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και τον στρατό σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού», δηλώνοντας: «Η εθνική κυβέρνηση κινητοποιείται άμεσα. Δεν θα αφήσουμε το Μιντανάο πίσω»

Η χώρα βρίσκεται πάνω στο λεγόμενο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μία από τις πλέον σεισμογενείς ζώνες του πλανήτη, όπου σημειώνονται συχνά ισχυροί σεισμοί και ηφαιστειακές εκρήξεις.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, καθώς συνεργεία αναζητούν εγκλωβισμένους σε κατεστραμμένα κτίρια, ενώ οι Αρχές προειδοποιούν ότι ο τελικός απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί τις επόμενες ώρες