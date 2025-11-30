Έντονη φημολογία έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες στη Βενεζουέλα, ότι ο πρόεδρος της χώρας Νικολάς Μαδούρο, εγκατέλειψε την πρωτεύουσα Καράκας με κρατικό αεροσκάφος εν μέσω της αυξανόμενης στρατιωτικής πίεσης των ΗΠΑ στην περιοχή. Μετά την εντολή του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ για το κλείσιμο του εναέριου χώρου της Βενεζουέλας και την περιπολία μαχητικών αεροσκαφών των ΗΠΑ στον διεθνή εναέριο χώρο γύρω από την χώρα της Λατινικής Αμερικής, το CNN Brazil, ανέφερε σε δημοσίευμα του ότι ένα κυβερνητικό αεροσκάφος ταξίδεψε στα σύνορα με τη Βραζιλία, και αργότερα επέστρεψε στο Καράκας.

Avião que já foi usado por Maduro viaja para fronteira com o Brasil https://t.co/2UII9aGwj5 — CNN Brasil (@CNNBrasil) November 29, 2025

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα ADSB Exchange, η οποία παρακολουθεί τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων, το κρατικό αεροσκάφος, ένα Airbus A-319, της αεροπορικής εταιρίας Conviasa, αναχώρησε από το Καράκας και προσγειώθηκε στη Σάντα Έλενα ντε Ουαϊρέν, μετά από τρίωρη πτήση μόλις 250 χλμ. από την πολιτεία Ροράιμα της Βραζιλίας πριν επιστρέψει στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας.

Το συγκεκριμένο κυβερνητικό αεροσκάφος με αριθμό YV2984, περιγράφεται από την ιστοσελίδα ADSB Exchange ως «κυβερνητικό αεροσκάφος VIP» και έχει χρησιμοποιηθεί από τον Νικολάς Μαδούρο σε επίσημα ταξίδια.

Η διαδρομή που παρακολούθησε στη συνέχεια το ADSB Exchange δείχνει ότι το αεροσκάφος επέστρεψε κοντά στο Καράκας.

Παρότι δεν επιβεβαιώνεται από επίσημες πηγές, αν όντως ο Νικολάς Μαδούρο έχει φύγει για τη Βραζιλία, τότε η κίνηση του αυτή, θα πρέπει να σχετίζεται με τις αναφορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη έτοιμα σχέδια για την πραγματοποίηση βομβιστικών επιθέσεων σε έδαφος της Βενεζουέλας, όπως αναφέρει το CNN Brazil.