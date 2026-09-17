Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες η κατάσταση της υγείας του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, μετά τις ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες περί εγκεφαλικού επεισοδίου, οι οποιές αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αμέσως μετά με την παρουσία του στη Σύνοδο των BRICS στην Ινδία.

Η φημολογία ξεκίνησε μετά από ανάρτηση του Wanjun Xie, προέδρου του China Democracy Party (CDP), στο Χ, στην οποία διατυπώνονται σοβαροί ισχυρισμοί για την κατάσταση της υγείας του Κινέζου ηγέτη.

Στο συγκεκριμένο βίντεο διακρίνεται ο οικοδεσπότης των BRICS να ομιλεί και σε κάποια στιγμή της ομιλίας του να γυρνάει προς τον Κινέζο πρόεδρο ρωτώντας τον αν είναι καλά.

«Σύμφωνα με φήμες, ο Σι Τζινπίνγκ υπέστη ένα παροδικό εγκεφαλικό επεισόδιο και λιποθύμησε ξαφνικά κατά τη διάρκεια της συνόδου των BRICS», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Xie, υποστηρίζοντας ότι ο Κινέζος πρόεδρος αποφάσισε να διακόψει νωρίτερα την επίσκεψή του στην Ινδία και να επιστρέψει στο Πεκίνο.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Xie ισχυρίζεται ότι ο Σι Τζινπίνγκ επιχείρησε στο αεροδρόμιο του Νέου Δελχί να δείξει ότι η κατάσταση της υγείας του ήταν καλή, ανεβαίνοντας μόνος του στο προεδρικό αεροσκάφος. Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, κατά την επιβίβασή του φέρεται να παρουσίασε δυσκολία στις κινήσεις του, με τον Xie να αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο ανέβαινε τα σκαλοπάτια και στη στάση του σώματός του.

Ο πρόεδρος του CDP υποστηρίζει ακόμη ότι γιατρός που συνόδευε τον Σι Τζινπίνγκ έσπευσε να εισέλθει στο αεροσκάφος μετά τον χαιρετισμό του Κινέζου ηγέτη και ότι, αμέσως μετά την επιβίβαση, ξεκίνησε ιατρική παρακολούθηση.

Οι ισχυρισμοί του Xie συνεχίζονται και μετά την επιστροφή του Σι Τζινπίνγκ στην κινεζική πρωτεύουσα. Σε νεότερη ανάρτησή του υποστηρίζει ότι από το πρωί της 15ης Σεπτεμβρίου συγκεκριμένος χώρος του Νοσοκομείου 301 στο Πεκίνο, ο οποίος φέρεται να προορίζεται αποκλειστικά για τη νοσηλεία του Κινέζου προέδρου, έχει τεθεί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στον συγκεκριμένο χώρο, στις 14 Σεπτέμβρη, πραγματοποιήθηκε επείγουσα θεραπεία, χειρουργική επέμβαση και ιατρική φροντίδα για τον Σι Τζινπίνγκ. Ο Xie ισχυρίζεται ακόμη ότι στο ιατρικό και στο προσωπικό ασφαλείας που βρισκόταν εκεί απαγορεύτηκε η έξοδος, ενώ φέρεται να τους είχαν αφαιρεθεί τα κινητά τηλέφωνα και να μην επιτρέπεται η επικοινωνία τους με τον έξω κόσμο.

Στην ίδια ανάρτηση γίνεται λόγος για ιδιαίτερα αυστηρούς περιορισμούς στην πρόσβαση στον χώρο, με τον Xie να υποστηρίζει ότι μόνο ορισμένα μέλη της Μόνιμης Επιτροπής του Πολιτικού Γραφείου, στενά συγγενικά πρόσωπα του Κινέζου προέδρου και συγκεκριμένα μέλη της προσωπικής του ασφάλειας μπορούν να εισέρχονται ή να εξέρχονται κατόπιν ειδικής έγκρισης.

Ο ίδιος αποδίδει τα παραπάνω μέτρα στην υποτιθέμενη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας του Σι Τζινπίνγκ, υποστηρίζοντας ότι δεν δίνονται στη δημοσιότητα πληροφορίες για την πορεία της θεραπείας του.

Φήμες για σοβαρό ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο

Παρά τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις κινεζικές Αρχές ότι ο Σι Τζινπίνγκ υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, λιποθύμησε ή νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο 301.

Παράλληλα, η απουσία του από το επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι στους ηγέτες των BRICS αποτέλεσε ένα ακόμη στοιχείο που τροφοδότησε τη σχετική φημολογία.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσε και η επιστροφή του στο Πεκίνο. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που διακινούνται, δεν πραγματοποιήθηκε η συνηθισμένη τελετή υποδοχής στο αεροδρόμιο, ενώ ο Xie υποστηρίζει ότι ο Κινέζος πρόεδρος μεταφέρθηκε στη συνέχεια με στρατιωτικό ελικόπτερο στο Νοσοκομείο 301.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, κανένα από τα παραπάνω σενάρια δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα. Πρόκειται για πληροφορίες που προέρχονται κυρίως από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι οποίες δεν συνοδεύονται από ανεξάρτητη τεκμηρίωση.

Το ενδιαφέρον αναμένεται να παραμείνει αυξημένο, καθώς στα τέλη του μήνα έχει προγραμματιστεί επίσκεψη του Σι Τζινπίνγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες.