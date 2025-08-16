Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έθεσε ως βασική προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου την αποχώρηση της Ουκρανίας από την ανατολική επαρχία του Ντονέτσκ, ενώ, σύμφωνα με τους Financial Times, είπε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι θα μπορούσε να «παγώσει» το υπόλοιπο μέτωπο εφόσον ικανοποιηθούν οι κύριες απαιτήσεις του.

Όπως μετέδωσε και το Reuters, επικαλούμενο πηγή, ο Ρώσος πρόεδρος ζήτησε παράλληλα την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων και από το Λουχάνσκ, στο πλαίσιο πιθανής συμφωνίας. Οι απαιτήσεις αυτές διατυπώθηκαν στη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ στην Αλάσκα την Παρασκευή. Ο Αμερικανός πρόεδρος μετέφερε στη συνέχεια το μήνυμα στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και σε Ευρωπαίους ηγέτες, προτρέποντάς τους να εγκαταλείψουν την προσπάθεια για απλή εκεχειρία με τη Μόσχα.

Μια τέτοια παραχώρηση θα έδινε στη Ρωσία τον πλήρη έλεγχο μιας περιοχής που κατέχει μερικώς εδώ και πάνω από δέκα χρόνια, όπου οι δυνάμεις της προελαύνουν ταχύτερα από τον περασμένο Νοέμβριο. Σε αντάλλαγμα, ο Πούτιν εμφανίστηκε διατεθειμένος να διατηρήσει «παγωμένη» τη γραμμή του μετώπου στη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια, χωρίς νέες επιθετικές κινήσεις για κατάληψη επιπλέον εδαφών.

Παρά τη διάθεση συμβιβασμού σε επιμέρους ζητήματα, ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι δεν εγκαταλείπει τις «θεμελιώδεις απαιτήσεις» του για την επίλυση των αιτιών της σύγκρουσης – κάτι που, στην ουσία, συνεπάγεται ριζικές αλλαγές στην κρατική υπόσταση της Ουκρανίας και ακύρωση της ανατολικής διεύρυνσης του ΝΑΤΟ.

Οι Financial Times επισημαίνουν ότι η Ρωσία ελέγχει περίπου το 70% του Ντονέτσκ, όμως η δυτικότερη αλυσίδα πόλεων παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο και είναι στρατηγικής σημασίας για την άμυνα στο ανατολικό μέτωπο. Πηγές κοντά στον Ζελένσκι ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να δεχθεί παράδοση του Ντονέτσκ, ωστόσο εμφανίζεται ανοιχτός να συζητήσει το ζήτημα με τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον, όπου αναμένεται να συναντηθούν τη Δευτέρα. Δεν αποκλείει μάλιστα μια τριμερή συνάντηση με τον Πούτιν.

Ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε το περιεχόμενο των συνομιλιών, όπως και ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ. Ο Τραμπ, πάντως, σε ανάρτησή του το Σάββατο κάλεσε Ευρωπαίους ηγέτες –μεταξύ αυτών τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν– να αφήσουν πίσω τους την προσπάθεια για κατάπαυση του πυρός και να προχωρήσουν σε μια συνολική συμφωνία ειρήνης. «Αν όλα πάνε καλά, τότε θα προγραμματίσουμε συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο διευκρίνισε ότι δεν συζητήθηκε τριμερής συνάντηση Πούτιν – Τραμπ – Ζελένσκι στο Άνκορατζ.