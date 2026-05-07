Στο στάδιο της προετοιμασίας για πιθανές συνομιλίες με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, βρίσκονται οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος, σύμφωνα με δημοσίευμα του Financial Times.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εμφανίζονται ολοένα και πιο απογοητευμένοι από τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία υπό την ηγεσία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, γι’ αυτό και παίρνουν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα (φωτό) δήλωσε ότι θεωρεί «πως υπάρχει προοπτική η ΕΕ να διαπραγματευθεί με τον Πούτιν» και ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη στήριξη του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να το πράξει».