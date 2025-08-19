Η Ουκρανία δεσμεύεται να αγοράσει όπλα αξίας 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ, χρηματοδοτούμενα από την Ευρώπη, ως μέρος μιας συμφωνίας για την παροχή εγγυήσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την ασφάλειά της μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, ανέφεραν οι Financial Times, επικαλούμενοι έγγραφο που είδε η εφημερίδα.

Η εφημερίδα πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με τις προτάσεις, η Ουκρανία και οι ΗΠΑ θα συνάψουν επίσης συμφωνία αξίας 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την παραγωγή drones με ουκρανικές εταιρείες.