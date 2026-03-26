Σε τροχιά έντασης μπαίνουν οι σχέσεις στη Μέση Ανατολή, καθώς δημοσιεύματα των Financial Times, υποστηρίζουν ότι η Ρωσία βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση αποστολών drones και υλικής βοήθειας προς το Ιράν, ισχυρισμούς που το Κρεμλίνο διαψεύδει κατηγορηματικά.

Σύμφωνα με δυτικές μυστικές υπηρεσίες, η επιχείρηση φέρεται να ξεκίνησε στις αρχές Μαρτίου και να εξελίσσεται σταδιακά, με στόχο να ολοκληρωθεί έως το τέλος του μήνα. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η συνολική βοήθεια συμπεριλαμβάνει την αποστολή μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ιατρικό εξοπλισμό και τρόφιμα, με στόχο την ενίσχυση ενός συμμάχου, που δέχεται αυξημένες πιέσεις λόγω των εξελίξεων στην περιοχή.

Ωστόσο, η Μόσχα απορρίπτει τις σχετικές πληροφορίες. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, έκανε λόγο για «πολλές ψευδείς ειδήσεις», επιβεβαιώνοντας μόνο ότι οι επαφές με την ιρανική ηγεσία, συνεχίζονται σε διπλωματικό επίπεδο.

Πληροφορίες από αξιωματούχους, αναφέρουν ότι οι επαφές μεταξύ Ρωσίας και Ιράν, ενισχύθηκαν έπειτα από τις πρόσφατες επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, με αντικείμενο μεταξύ άλλων, τη συνεργασία στον τομέα των drones. Αν επιβεβαιωθεί η συγκεκριμένη πληροφορία, μια τέτοια αποστολή θα σηματοδοτούσε την πρώτη άμεση μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού από τη Μόσχα προς την Τεχεράνη, στο πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Το δημοσίευμα κάνει λόγο για ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Μόσχας – Ιράν

Η συνεργασία των δύο χωρών δεν περιορίζεται, πάντως, σε υλική υποστήριξη. Πηγές αναφέρουν ότι περιλαμβάνει και ανταλλαγή πληροφοριών, δορυφορικών δεδομένων και στοιχείων στόχευσης, γεγονός που υποδηλώνει βαθύτερη στρατηγική σύμπλευση.

Το Ιράν έχει επενδύσει σημαντικά στα επιθετικά drones χαμηλού κόστους, τα οποία αποτελούν βασικό εργαλείο της στρατιωτικής του στρατηγικής. Την ίδια στιγμή, επιδιώκει πρόσβαση σε πιο εξελιγμένες τεχνολογίες, καθώς στόχος του είναι η ποιοτική αναβάθμιση των δυνατοτήτων του και όχι απλώς η αύξηση του αριθμού των συστημάτων. Αναλυτές εκτιμούν ότι ενδεχόμενη μεταφορά ρωσικής τεχνογνωσίας θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα των ιρανικών drones, ιδίως σε επίπεδο πλοήγησης, ανθεκτικότητας σε παρεμβολές και μεταφοράς φορτίου.

Παράλληλα, η Τεχεράνη φέρεται να έχει ζητήσει και ενίσχυση της αντιαεροπορικής της άμυνας. Αν και έχουν συμφωνηθεί παραδόσεις φορητών συστημάτων, η Ρωσία εμφανίζεται επιφυλακτική στο ενδεχόμενο αποστολής πιο προηγμένων συστημάτων, φοβούμενη περαιτέρω κλιμάκωση με τη Δύση.

Η στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών παραμένει ενεργή, χωρίς ωστόσο να προβλέπει ρητά αμοιβαία στρατιωτική συνδρομή — κάτι που αφήνει ανοιχτό το πεδίο για ερμηνείες σχετικά με το εύρος και τη φύση της υποστήριξης.