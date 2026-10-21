Νέα ευρείας κλίμακας στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν ετοιμαζόταν να εξαπολύσει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου νωρίτερα μέσα στον Οκτώβριο, ωστόσο οι σχεδιασμοί του προσέκρουσαν στην αρνητική στάση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με αποκαλύψεις των Financial Times, οι οποίες βασίζονται σε καλά ενημερωμένες πηγές, ο Αμερικανός πρόεδρος αντιτάχθηκε σθεναρά στην επανέναρξη των εχθροπραξιών πριν από τη διεξαγωγή των κρίσιμων αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών.

Το παρασκήνιο των σχεδιαζόμενων επιθέσεων

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις εμφανίζονταν πλήρως προετοιμασμένες να αναλάβουν δράση το σαββατοκύριακο της 10ης Οκτωβρίου. Στο στόχαστρο των σχεδιαζόμενων επιθέσεων βρίσκονταν πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, καίριας σημασίας υποδομές του καθεστώτος, αλλά και μη στρατιωτικοί στόχοι, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακών μονάδων.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η ένταση των νέων χτυπημάτων προβλεπόταν να είναι αισθητά μεγαλύτερη σε σύγκριση με τις κοινές επιχειρήσεις που είχαν πραγματοποιήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ τον περασμένο Φεβρουάριο.

Η τακτική Νετανιάχου και ο ρόλος του Τραμπ

Παρά την έντονη φημολογία, παραμένει ασαφές εάν οι αμερικανικές δυνάμεις θα συμμετείχαν άμεσα στο πεδίο των επιχειρήσεων. Αναλύσεις αναφέρουν ότι η κινητικότητα των ισραηλινών δυνάμεων ενδεχομένως να αποτελούσε μέρος μιας ευρύτερης διαπραγματευτικής τακτικής, καθώς η τελική απόφαση για την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων παρέμενε αποκλειστικά στα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ.

Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ φέρεται να έχει ήδη καταρτίσει μια διευρυμένη «τράπεζα στόχων», στην οποία περιλαμβάνονται μη στρατιωτικές υποδομές που δεν είχαν πληγεί σε προηγούμενες επιθέσεις.

Διπλωματικός πυρετός και εκλογικοί υπολογισμοί

Η αποκάλυψη του δημοσιεύματος έρχεται σε μια περίοδο ιδιαίτερα τεταμένη, μόλις δύο ημέρες μετά τη μυστική επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, στο Ισραήλ για κατ’ ιδίαν συνομιλίες με τον Νετανιάχου σχετικά με τις περιφερειακές απειλές.

Παράλληλα, ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, είχε προειδοποιήσει τους Αμερικανούς ομολόγους του ότι ένα ενδεχόμενο πλήγμα θα πυροδοτούσε μαζική απάντηση του Ιράν με πυραύλους, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε αναβολή των ισραηλινών εκλογών της 27ης Οκτωβρίου.

Υπό το βάρος αυτών των εκτιμήσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ κατέστησε σαφές ότι η Ουάσινγκτον δεν πρόκειται να εμπλακεί σε επιθετικές ενέργειες πριν από τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιχειρήσεων μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Το Πεντάγωνο αρνήθηκε να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά με τις αποκαλύψεις.