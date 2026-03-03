Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η επιχείρηση που οδήγησε στη δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ φέρεται να ήταν αποτέλεσμα συντονισμένης δράσης της ισραηλινής στρατιωτικής μονάδας πληροφοριών Unit 8200 (Η Unit 8200 είναι η μεγαλύτερη και πιο διαβόητη μονάδα κυβερνο-πληροφοριών και κρυπτογράφησης των Αμυντικών Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF), της Mossad και της CIA.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν σκοτώθηκε το Σάββατο (28/2) σε αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη. Το ρεπορτάζ κάνει λόγο για πολυετή επιχείρηση συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών, με κομβικό στοιχείο τη μακροχρόνια διείσδυση ισραηλινών υπηρεσιών στην ιρανική πρωτεύουσα.

Όπως αναφέρεται, μεγάλο μέρος του δικτύου καμερών κυκλοφορίας της πόλης είχε παραβιαστεί, με το οπτικό υλικό να μεταδίδεται κρυπτογραφημένο στο Ισραήλ. Μέσω αυτής της παρακολούθησης, οι υπηρεσίες ασφαλείας κατάφεραν να χαρτογραφήσουν το «μοτίβο ζωής» του Χαμενεΐ, τις καθημερινές του μετακινήσεις, τα ωράρια, τις επαφές και τις συνήθειές του.

Η επιχείρηση, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, συνδύασε τεχνικά μέσα όπως υποκλοπές επικοινωνιών και παραβιάσεις συστημάτων παρακολούθησης, με ανθρώπινη πηγή που φέρεται να επιβεβαίωσε την παρουσία του Ιρανού ηγέτη σε συγκεκριμένη σύσκεψη το πρωί του Σαββάτου.

Παράλληλα, το Ισραήλ φέρεται να αποδυνάμωσε το σήμα κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της οδού Παστέρ, όπου πραγματοποιούνταν η συνάντηση, εμποδίζοντας ενδεχόμενες προειδοποιήσεις προς την ασφάλειά του. Ισραηλινά αεροσκάφη εξαπέλυσαν περίπου 30 κατευθυνόμενα πλήγματα ακριβείας με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.

Ποιος ήταν ο Αλί Χαμενεΐ

Ο Αλί Χαμενεΐ υπήρξε ανώτατος ηγέτης του Ιράν από το 1989 και η ισχυρότερη πολιτική και θρησκευτική φυσιογνωμία της χώρας. Ανέλαβε την ηγεσία μετά τον θάνατο του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Ρουχολάχ Χομεϊνί. Ως Ανώτατος Ηγέτης, συγκέντρωνε εκτεταμένες εξουσίες, με έλεγχο επί της κυβέρνησης, των ενόπλων δυνάμεων και της δικαστικής εξουσίας. Είχε επίσης εποπτεία της αστυνομίας και των σωμάτων ασφαλείας.

Υπό την καθοδήγησή του τελούσε το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), αρμόδιο για την εσωτερική ασφάλεια, καθώς και η παραστρατιωτική οργάνωση Basij, που χρησιμοποιείται για την καταστολή εσωτερικών αναταραχών.Κατά τη διάρκεια της πολυετούς ηγεσίας του, διαμόρφωσε την εσωτερική και εξωτερική πολιτική του Ιράν, ενισχύοντας το δίκτυο περιφερειακών συμμάχων της Τεχεράνης, μεταξύ των οποίων η Χαμάς και η Χεζμπολάχ. Παράλληλα, προώθησε την ανάπτυξη πυρηνικής τεχνολογίας, γεγονός που προκάλεσε εντάσεις στη Μέση Ανατολή.

Μετά τον θάνατό του, ο Αλιρεζά Αραφί ορίστηκε νομικό μέλος του Συμβουλίου Ηγεσίας, το οποίο αναλαμβάνει προσωρινά τα καθήκοντα του ανώτατου ηγέτη έως ότου η Συνέλευση των Ειδικών εκλέξει τον διάδοχο.