Αστυνομικό όχημα με συμβατικές πινακίδες εμβόλισε και έριξε σε χαντάκι 15χρονο με μηχανή στη Φινλανδία.

Βίντεο που καταγράφηκε από κάμερα τοποθετημένη στη μοτοσικλέτα του 15χρονου, αποτυπώνει τη στιγμή που το όχημα της αστυνομίας πραγματοποιεί ελιγμό, αποκόπτει την πορεία του ανηλίκου και τον εκτρέπει σε χαντάκι:

Παρά τις αρχικές αναφορές για σοβαρά κατάγματα στα χέρια του οδηγού, η επίσημη ανακοίνωση των αρχών διευκρίνισε ότι ο ανήλικος υπέστη ελαφρύτερα τραύματα, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση παρέμβαση των αρχών, οι οποίες διεξάγουν παράλληλες έρευνες τόσο για τις ενέργειες των εμπλεκόμενων αστυνομικών όσο και για τις παραβάσεις του 15χρονου.

Η τοπική κοινωνία εκφράζει την έκπληξή της για τη βιαιότητα της επιχείρησης, την ώρα που στη χώρα καταγράφονται συχνά καταγγελίες για αυτοσχέδιους αγώνες ανηλίκων με μηχανές, χωρίς ωστόσο να δικαιολογείται, σύμφωνα με τους κατοίκους, η συγκεκριμένη αστυνομική τακτική.