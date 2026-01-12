Η φινλανδική αστυνομία δήλωσε σήμερα (13/1) ότι ήρε τη σύλληψη πλοίου για το οποίο υπήρχαν υποψίες σχετικές με σαμποτάζ υποθαλάσσιου τηλεπικοινωνιακού καλωδίου που συνδέει το Ελσίνκι με την Εσθονία στον Κόλπο της Φινλανδίας, αν και η έρευνα συνεχίζεται.

Η περιοχή της Βαλτικής θάλασσας έχει τεθεί σε κατάσταση υψηλού συναγερμού, έπειτα από μία σειρά διακοπών λειτουργίας ενεργειακού καλωδίου, τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης και αγωγού αερίου αφότου η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022, και το ΝΑΤΟ έχει ενισχύσει τη στρατιωτική παρουσία του με φρεγάτες, αεροσκάφη και θαλάσσια μη επανδρωμένα οχήματα (drones).

Η Φινλανδία συνέλαβε το φορτηγό πλοίο Fitburg στις 21 Δεκεμβρίου ενώ έπλεε από τη Ρωσία στο Ισραήλ, και συνέλαβε ένα μέλος του πληρώματος στο πλαίσιο της έρευνας. Το πλοίο θα αναχωρήσει από τα χωρικά ύδατα της Φινλανδίας σήμερα, ανέφερε η αστυνομία σε μία ανακοίνωση.

«Η φινλανδική και η εσθονική αστυνομία έχουν ολοκληρώσει την εργασία τους πάνω στο σκάφος και η σύλληψη μπορεί ως εκ τούτου να αρθεί», ανέφερε στη δήλωση ο επικεφαλής της έρευνας στο Εθνικό Γραφείο Ερευνών της Φινλανδίας Ρίστο Λόχι.

Ορισμένα μέλη του πληρώματος του πλοίου εξακολουθούν να υπόκεινται σε ταξιδιωτική απαγόρευση, πρόσθεσε.