Μπορεί η φετινή ποδοσφαιρική χρονιά για τη Χάκα να μην ήταν και η καλύτερη, καθώς η ομάδα υποβιβάστηκε, ήρθε και ο εμπρησμός του γηπέδου της από απογοητευμένους οπαδούς της, οι όποιοι ήταν μάλιστα και ανήλικοι, ώστε να ολοκληρωθεί η κακή χρονιά.

A fire destroyed a stand at FC Haka’s Tehtaan kenttä stadium in Valkeakoski, Finland on Sunday Evening. A teenager admitted starting the blaze, but Finnish law prevents prosecution for anyone under 15. Parts of the pitch were also damaged.pic.twitter.com/06MqF4OEV0 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 11, 2025



Τo γήπεδο της Χάκα γνωστό και ως «Factory Field» υπέστη μεγάλες ζημιές, καθώς μία από τις κερκίδες του κάηκε ολοσχερώς.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών εφήβων, με έναν 15χρονο να φέρεται να έχει ομολογήσει πως άναψε τη φωτιά.

Η πυρκαγιά δεν κατέστρεψε μόνο την κερκίδα, αλλά προκάλεσε και σοβαρές φθορές στον συνθετικό χλοοτάπητα του γηπέδου.

Ο πρόεδρος της Χάκα, Μάρκο Λάρσον, εμφανίστηκε απογοητευμένος, τονίζοντας πως «δεν χρειαζόταν να ζήσουμε κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή».

Παράλληλα ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη, επισημαίνοντας ότι αυτή θα χρειαστεί και στο άμεσο μέλλον, καθώς το κόστος για την αποκατάσταση των ζημιών αναμένεται να είναι υψηλό.