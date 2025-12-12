Μπορεί η φετινή ποδοσφαιρική χρονιά για τη Χάκα να μην ήταν και η καλύτερη, καθώς η ομάδα υποβιβάστηκε, ήρθε και ο εμπρησμός του γηπέδου της από απογοητευμένους οπαδούς της, οι όποιοι ήταν μάλιστα και ανήλικοι, ώστε να ολοκληρωθεί η κακή χρονιά.


Τo γήπεδο της Χάκα γνωστό και ως  «Factory Field» υπέστη μεγάλες ζημιές, καθώς μία από τις κερκίδες του κάηκε ολοσχερώς.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών εφήβων, με έναν 15χρονο να φέρεται να έχει ομολογήσει πως άναψε τη φωτιά.
Η πυρκαγιά δεν κατέστρεψε μόνο την κερκίδα, αλλά προκάλεσε και σοβαρές φθορές στον συνθετικό χλοοτάπητα του γηπέδου.

Ολοκληρωτική η καταστροφή στην ξύλινη κερκίδα του γηπέδου της Χάκα

Ο πρόεδρος της Χάκα, Μάρκο Λάρσον, εμφανίστηκε απογοητευμένος, τονίζοντας πως «δεν χρειαζόταν να ζήσουμε κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή».

Παράλληλα ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη, επισημαίνοντας ότι αυτή θα χρειαστεί και στο άμεσο μέλλον, καθώς το κόστος για την αποκατάσταση των ζημιών αναμένεται να είναι υψηλό.

