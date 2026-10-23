Η φινλανδική κυβέρνηση χορήγησε άδεια λειτουργίας στην πρώτη εγκατάσταση τελικής αποθήκευσης παγκοσμίως αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου, 22 χρόνια μετά την έναρξη της κατασκευής της, ανακοίνωσε την Πέμπτη η αρμόδια εταιρεία για τη διαχείρισή του, η Posiva.

Σκαμμένη σε μια σταθερή βραχώδη βάση ηλικίας 1,9 δισεκατομμυρίων ετών στο Εουραγιόκι της νοτιοδυτικής Φινλανδίας, αυτή η υπόγεια εγκατάσταση θα στεγάζει πυρηνικά απόβλητα μέσα σε κοιλότητες λαξευμένες στον βράχο, τα οποία θα παραμείνουν εκεί, ραδιενεργά και επικίνδυνα για δεκάδες χιλιάδες χρόνια.

“Είναι μια μεγάλη, ιστορική ημέρα για την Posiva όπως και για τη Φινλανδία”, δήλωσε ο γενικός διευθυντής της εταιρείας, ο Ίλκα Πόικολάιεν, τον οποίο επικαλείται η ανακοίνωση.

Η εγκατάσταση ονομάζεται Onkalο, που σημαίνει “σπήλαιο” στα φινλανδικά, και αναμένεται να αρχίσει να λειτουργεί σύντομα, αλλά δεν έχει οριστεί ακριβής ημερομηνία, σύμφωνα με την εταιρεία.

“Δεν έχει ανακοινωθεί ακριβές χρονοδιάγραμμα επί του παρόντος για την έναρξη της λειτουργίας της”, σύμφωνα με την Posiva.

“Πριν αρχίσει η τελική αποθήκευση, η Posiva θα ολοκληρώσει τη φάση “θέση σε λειτουργία”, διενεργώντας τις δοκιμές και τους ελέγχους που απαιτούνται, τους οποίους η STUK (Φινλανδική Αρχή Ραδιολογικής και Πυρηνικής Ασφάλειας) πρέπει επίσης να ελέγξει και να εγκρίνει”, εξήγησε η εταιρία.

Με χωρητικότητα 6.500 τόνων ουρανίου, η Onkalo αναμένεται να διασφαλίσει τη μόνιμη αποθήκευση του αναλωμένου καυσίμου που προέρχεται από τους πέντε πυρηνικούς αντιδραστήρες της Φινλανδίας.

Το καύσιμο αυτό θα κλειστεί μέσα σε δοχεία από χαλκό υψηλής αντοχής στη διάβρωση, τα οποία θα κατεβούν σε οπές που έχουν διανοιχθεί μέσα σε σήραγγες. Οι οπές αυτές στη συνέχεια θα γεμίσουν με άργιλο μπεντονίτη και θα σφραγιστούν με σκέπασμα από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Το καύσιμο θα παραμείνει σε υψηλό βαθμό ραδιενεργό για δεκάδες χιλιάδες χρόνια. Έπειτα περίπου 100.000 χρόνια, το επίπεδο ραδιενέργειάς του θα συγκρίνεται με εκείνο του μεταλλεύματος ουρανίου από το οποίο προήλθε, σύμφωνα με την Posiva.

Από τότε που κατασκευάζονταν οι πρώτοι πυρηνικοί σταθμοί τη δεκαετία του 1950, οι χώρες που παράγουν ατομική ενέργεια αναζητούν μια λύση για τη βιώσιμη διαχείριση των επικίνδυνων ραδιενεργών αποβλήτων τους, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων φυλάσσεται σήμερα σε προσωρινές εγκαταστάσεις.

Και άλλες εγκαταστάσεις τελικής αποθήκευσης τελούν υπό κατασκευή, κυρίως στη Σουηδία και τη Γαλλία, αλλά η Φινλανδία αναμένεται να είναι η πρώτη που θα ανοίξει την υπόγεια εγκατάστασή της αποθήκευσης.

Το κόστος της εγκατάστασης Onkalo εκτιμάται σε 1,16 δισεκατομμύρια δολάρια.