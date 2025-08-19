Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Daily Mail, ένας νεαρός Φινλανδός βουλευτής αυτοκτόνησε εντός του Κοινοβουλίου, λίγες εβδομάδες μετά την αποκάλυψη των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε.

Ο 30χρονος Eemeli Peltonen, μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SDP), επιβεβαιώθηκε ότι πέθανε σήμερα γύρω στις 11:00 στο κοινοβούλιο της Φινλανδίας.

Ο Peltonen, ο οποίος εξελέγη για πρώτη φορά το 2023, ήταν μέλος των Επιτροπών Διοίκησης και Νομικών Υποθέσεων του κοινοβουλίου, ενώ κατείχε υπεύθυνες θέσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση του Järvenpää, όπου υπηρέτησε ως δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου.

Τον Ιούνιο, ο Peltonen είχε αποκαλύψει στα κοινωνικά δίκτυα ότι λάμβανε θεραπεία για προβλήματα που αντιμετώπιζε με τα νεφρά του και είχε πάρει άδεια από τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα, ώστε να αναρρώσει στο σπίτι.

Αργότερα, αποκάλυψε ότι είχε μολυνθεί από βακτηριακή λοίμωξη, κατά τη διάρκεια της θεραπείας του.