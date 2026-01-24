Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι η κατάπαυση πυρός στη Συρία θα πρέπει να παραμείνει σε ισχύ για όσο διάστημα μεταφέρονται στο Ιράκ και κρατούμενοι μέλη του Ισλαμικού Κράτους, καθώς έτσι θα περιοριστούν οι κίνδυνοι ασφαλείας.

Αναγκαία η εκεχειρία για διαφύλαξης της σταθερότητας

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση ο Χακάν Φιντάν είπε ότι η εκεχειρία μεταξύ των δυνάμεων της συριακής κυβέρνησης και των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), των οποίων ηγούνται οι Κούρδοι, είναι αναγκαία για να διαφυλαχθεί η σταθερότητα κατά τη διαδικασία μεταφοράς των κρατουμένων και να αποφευχθεί περαιτέρω αποσταθεροποίηση στη βόρεια και την ανατολική Συρία.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ