Την επιθυμία της Άγκυρας να ξεπεραστούν τα αγκάθια στις αμυντικές της σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

Πιο συγκεκριμένα, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι η χώρα του καταβάλλει συστηματικές προσπάθειες σε διπλωματικό επίπεδο με σκοπό την πλήρη άρση των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στην εγχώρια πολεμική βιομηχανία.

Στο επίκεντρο αυτών των διεκδικήσεων βρίσκονται οι αμερικανικές κυρώσεις που απορρέουν από τον νόμο CAATSA, καθώς και η εκκρεμότητα με το εξοπλιστικό πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών πέμπτης γενιάς F-35.

Μιλώντας στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT, ο Χακάν Φιντάν προχώρησε σε μια αναλυτική ανασκόπηση των επαφών με την Ουάσιγκτον, σχολιάζοντας παράλληλα τη δράση διαφόρων ομάδων πίεσης και λόμπι στην αμερικανική πρωτεύουσα που επηρεάζουν τις τελικές αποφάσεις.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, ο Τούρκος αξιωματούχος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συνεισφορά της αμυντικής παραγωγής της χώρας του εντός της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, επιδιώκοντας να αναδείξει τη σημασία της Άγκυρας για τη δομή του ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι οι πολιτικού ή γραφειοκρατικού χαρακτήρα αποφάσεις δεν θα πρέπει να αποτελούν τροχοπέδη στη συνεργασία μεταξύ κρατών που συνδέονται με συμμαχικούς δεσμούς. Αναφερόμενος συγκεκριμένα στον αποκλεισμό από το πρόγραμμα των F-35 και στα μέτρα CAATSA, σημείωσε ότι τέτοιου είδους κυρώσεις δημιουργούν αδικαιολόγητα προσκόμματα, με την τουρκική πλευρά να ζητά την άμεση εξομάλυνση της κατάστασης και την επανέναρξη της απρόσκοπτης στρατιωτικής συνεργασίας.

«Η προσδοκία μας από την αρχή είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να υπάρχουν κυρώσεις μεταξύ συμμάχων. Αυτά δεν πρέπει να είναι πολιτικές ή διοικητικές αποφάσεις. Φυσικά, τεχνικά οι εταιρείες, οι θεσμοί, μπορούν να συμφωνούν ή να διαφωνούν στις συναλλαγές τους, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά η εκλεγμένη πολιτική ηγεσία και το Κογκρέσο, το κοινοβούλιο, δεν πρέπει να διαδραματίζουν έναν παρεμποδιστικό ρόλο μεταξύ συμμάχων».

Ο Φιντάν σημείωσε ότι η Τουρκία έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια έντονες διπλωματικές προσπάθειες σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και στις ΗΠΑ για την άρση των περιορισμών.

Ο Χακάν Φιντάν υποστήριξε ότι τα περισσότερα ζητήματα έχουν αντιμετωπιστεί σε διοικητικό επίπεδο, ωστόσο παραμένουν δύο βασικά θέματα που απαιτούν πολιτικές και νομοθετικές λύσεις: οι κυρώσεις CAATSA και η υπόθεση των F-35.

«Στην Αμερική, στα θέματα που μπορούν να ληφθούν με διοικητικές αποφάσεις, ευτυχώς το πρόβλημα έχει πλέον ξεπεραστεί. Όμως υπάρχουν ένα ή δύο ζητήματα που συνδέονται με νόμους: η CAATSA είναι ένα από αυτά και το θέμα των F-35 είναι επίσης ένα από αυτά».

Ο Τούρκος υπουργός εξέφρασε την εκτίμηση ότι η διαδικασία μπορεί να προχωρήσει εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση.

Ο Φιντάν αναφέρθηκε επίσης στην τουρκική αμυντική βιομηχανία, υποστηρίζοντας ότι η ανάπτυξη εγχώριων τεχνολογιών μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για τους συμμάχους της Άγκυρας στο ΝΑΤΟ.

«Όταν κοιτάζουμε την τουρκική αμυντική βιομηχανία, βλέπουμε ότι δεν επικεντρωνόμαστε σε μικρά και μεσαία αμυντικά μέσα, αλλά σε τεχνολογίες και όπλα πολύ υψηλής στρατηγικής σημασίας, όπως συστήματα αεράμυνας, πυραυλικά συστήματα, μαχητικά αεροσκάφη νέας γενιάς, προηγμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και κυβερνοεργαλεία. Το γεγονός ότι αυτά μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα σε ένα συγκεκριμένο συλλογικό πλαίσιο μειώνει ουσιαστικά το οικονομικό βάρος και αυξάνει την αμυντική αντοχή».

Ο Τούρκος υπουργός υποστήριξε ότι η ανάπτυξη αυτών των δυνατοτήτων ενισχύει συνολικά το ΝΑΤΟ.