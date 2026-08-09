Τη σταθερή θέση της Τουρκίας υπέρ της λύσης δύο κρατών στην Κύπρο υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Χακάν Φιντάν, σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Anadolu.

Ο Τούρκος αξιωματούχος υπενθύμισε πως η Άγκυρα δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, χαρακτηρίζοντας ως βέλτιστη επιλογή τη συνύπαρξη δύο ξεχωριστών οντοτήτων στο νησί. Όπως υποστήριξε, ένα μοντέλο όπου Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι διατηρούν τα δικά τους κράτη θα διασφάλιζε την ειρήνη, την περιφερειακή σταθερότητα και την ευημερία.

Το χάσμα θεωρίας και πράξης στις διαπραγματεύσεις

Παράλληλα, ο κ. Φιντάν παραδέχθηκε την ύπαρξη απόστασης ανάμεσα στην επιδιωκόμενη «ιδανική λύση» και την καθημερινή πραγματικότητα, σημειώνοντας πως απαιτούνται διπλωματικοί χειρισμοί για να γεφυρωθεί αυτό το κενό. Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι η τουρκική πλευρά και ο Πρόεδρος Ερντογάν στηρίζουν τις προσπάθειες διαλόγου.

Σε ό,τι αφορά τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ο Τούρκος ΥΠΕΞ εξέφρασε την εκτίμηση της Άγκυρας προς το πρόσωπό του, τονίζοντας πως οι πρωτοβουλίες για το Κυπριακό οφείλουν να διέπονται από αίσθημα δικαιοσύνης.

Αμφισβήτηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και βολές κατά Λευκωσίας

Ο Χακάν Φιντάν έκανε διαχωρισμό ανάμεσα στη δομή του κυπριακού κράτους του 1960 και τη σημερινή Κυπριακή Δημοκρατία που εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, ισχυριζόμενος ότι η διεθνής αναγνώριση της Λευκωσίας αφήνει στο περιθώριο την τουρκοκυπριακή κοινότητα.

Παρά το γεγονός ότι η Τουρκία αποτελεί τη μοναδική χώρα που αναγνωρίζει το ψευδοκράτος ως ανεξάρτητη οντότητα, ο Φιντάν επικαλέστηκε το Σχέδιο Ανάν και τις συνομιλίες στο Κραν Μοντανά, υποστηρίζοντας πως η Άγκυρα είχε στηρίξει λύσεις στηριγμένες στην ισότητα των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν πρόκειται να αποδεχθεί ποτέ τον ισότιμο καταμερισμό της εξουσίας, των αρμοδιοτήτων και του πλούτου. Κατηγόρησε μάλιστα τη Λευκωσία ότι αξιοποιεί τη διεθνή της ιδιότητα για να επιβάλλει οικονομικό και μεταφορικό αποκλεισμό στους Τουρκοκύπριους.

Καταλήγοντας, ο Τούρκος Υπουργός σημείωσε ότι η Άγκυρα παραμένει ανοιχτή στις προτάσεις του ΟΗΕ και στηρίζει κάθε μορφή διαλόγου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να ενημερωθούν οι νεότερες γενιές για τους λόγους δημιουργίας της τουρκοκυπριακής οντότητας.