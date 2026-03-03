Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να περιορίσουν τις επιθέσεις τους στο Ιράν, στην αποδυνάμωση των στρατιωτικών του δυνατοτήτων, καθώς η επιδίωξη αλλαγής καθεστώτος θα προκαλούσε «κινδύνους» για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

«Η επίθεση σε στρατιωτικούς στόχους και η αλλαγή καθεστώτος ήταν οι δύο βασικές επιλογές για τον πόλεμο», είπε ο Φιντάν σε τηλεοπτική συνέντευξη στο κρατικό TRT HABER.

«Η μετάβαση προς την αλλαγή καθεστώτος σημαίνει την εισαγωγή πολύ διαφορετικών σεναρίων και κινδύνων για την περιοχή», ανέφερε.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Χακάν Φιντάν