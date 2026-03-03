Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να περιορίσουν τις επιθέσεις τους στο Ιράν, στην αποδυνάμωση των στρατιωτικών του δυνατοτήτων, καθώς η επιδίωξη αλλαγής καθεστώτος θα προκαλούσε «κινδύνους» για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

«Η επίθεση σε στρατιωτικούς στόχους και η αλλαγή καθεστώτος ήταν οι δύο βασικές επιλογές για τον πόλεμο», είπε ο Φιντάν σε τηλεοπτική συνέντευξη στο κρατικό TRT HABER.

«Η μετάβαση προς την αλλαγή καθεστώτος σημαίνει την εισαγωγή πολύ διαφορετικών σεναρίων και κινδύνων για την περιοχή», ανέφερε.