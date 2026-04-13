Νέο κύμα αντιδράσεων προκαλούν οι δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, σε συνέντευξή του στο Anadolu.

Συγκεκριμένα ο Τούρκος ΥΠΕΞ, τοποθετήθηκε μεταξύ άλλων με αιχμηρό τρόπο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τις διεθνείς ισορροπίες αλλά και τη συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ.

Συγκεκριμένα εξέφρασε έντονη αντίθεση όσον αφορά στη συγκεκριμένη τριμερή συνεργασία, υποστηρίζοντας ότι «δεν ενισχύει την εμπιστοσύνη αλλά δημιουργεί περισσότερη δυσπιστία», ενώ προειδοποίησε πως τέτοιου είδους συμπράξεις «φέρνουν προβλήματα και ενδέχεται να οδηγήσουν ακόμη και σε πόλεμο».

Eπίσης εξαπέλυσε βολές κατά της Αθήνα και της Λευκωσία για τη συνεργασία τους με το Ισραήλ, επαναλαμβάνοντας ότι «φέρνει περισσότερη δυσπιστία και προβλήματα».

Ο Φιντάν αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στα Στενά του Ορμούζ, υπογράμμισε ότι «βασική επιδίωξη της διεθνούς κοινότητας είναι η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας».

Όπως σημείωσε, «η Τουρκία τάσσεται υπέρ της επίλυσης των εντάσεων με ειρηνικά μέσα», επισημαίνοντας ωστόσο τις δυσκολίες που δημιουργούνται από μια ενδεχόμενη διεθνής παρέμβαση.

Παράλληλα, σχολίασε τις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι και οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν την ανάγκη για εκεχειρία και εμφανίζονται ειλικρινείς στις προθέσεις τους, παρά την αποτυχία των πρόσφατων συνομιλιών με τη μεσολάβηση του Πακιστάν.

Ο Τούρκος υπουργός υποστήριξε ακόμη ότι το Ισραήλ ενδέχεται να επιδιώξει να αναδείξει την Τουρκία ως νέο αντίπαλο μετά το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι «δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς εχθρό».

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι ενέργειες του Ισραήλ στον Λίβανο προσομοιάζουν με εκείνες στη Γάζα, ενώ χαρακτήρισε τις ισραηλινές επιθέσεις στη Συρία ως «σοβαρό κίνδυνο» για την Τουρκία.

Επιπλέον, προειδοποίησε ότι η πορεία των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ενδέχεται να αντιμετωπίσει σημαντικά εμπόδια, ιδίως εάν υιοθετηθεί μια προσέγγιση «όλα ή τίποτα» σε ζητήματα όπως ο εμπλουτισμός.

Τέλος, ο Χακάν Φιντάν υπογράμμισε ότι η Τουρκία θα πρέπει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο ως «βασικός παράγοντας» στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού πλαισίου ασφάλειας, τόσο σε επίπεδο ιδεών όσο και στην εφαρμογή πολιτικών.