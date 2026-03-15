Την πρόθεση της Τουρκίας να παραμείνει εκτός της πολεμικής σύγκρουσης που κλιμακώνεται στη Μέση Ανατολή, διατηρώντας παράλληλα ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Χακάν Φιντάν, σε συνέντευξή του στο Διεθνές Πρακτορείο Ειδήσεων Associated Press.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας σημείωσε ότι η Άγκυρα βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και χώρες της περιοχής, εκτιμώντας παράλληλα ότι το Ιράν εξακολουθεί να εμφανίζεται ανοιχτό σε παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές, παρά την ένταση που επικρατεί.

«Από την έναρξη του πολέμου συζητάμε ειλικρινά με όλους. Αλλά αυτή τη φορά οι συνθήκες είναι διαφορετικές, επειδή χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε στενά στην περιοχή, βρίσκονται πλέον υπό επίθεση», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι κράτη όπως το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν επηρεαστεί άμεσα από την κλιμάκωση.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ εκτίμησε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια σοβαρή πρωτοβουλία για την επανέναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σημειώνοντας ωστόσο πως η Τεχεράνη φαίνεται να είναι δεκτική σε παράλληλες διπλωματικές επαφές.

Ο Χακάν Φιντάν αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του και μετέφερε την εκτίμησή του ότι η Τεχεράνη θεωρεί πως δέχθηκε επίθεση, ενώ βρισκόταν σε διαδικασία συνομιλιών.

«Νομίζω ότι κάθε δύο ή τρεις ημέρες μιλώ με τον Ιρανό ομόλογό μου. Η αίσθησή μου είναι ότι αισθάνονται προδομένοι, επειδή για δεύτερη φορά δέχθηκαν επίθεση, ενώ βρίσκονταν σε συνομιλίες», δήλωσε.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι ενδέχεται να υπάρχουν παρασκηνιακές επαφές, ωστόσο τόνισε πως απαιτείται σαφής προσδιορισμός των στρατιωτικών στόχων των Ηνωμένων Πολιτειών και ένα ξεκάθαρο σχέδιο για την τελική έκβαση της κρίσης.

Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι, παρά τις στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας, η Τουρκία δεν επιθυμεί να εμπλακεί στη σύγκρουση.

«Η Τουρκία είναι μια πολύ ικανή χώρα, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν θέλουμε να παρασυρθούμε στον πόλεμο. Δεν πρέπει να προκληθούμε και δεν πρέπει να συρθούμε σε πόλεμο. Η στάση μας αυτή τη στιγμή είναι αμυντική», υπογράμμισε.

Όπως εξήγησε, τα συστήματα αεράμυνας του ΝΑΤΟ έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά στην αναχαίτιση πυραύλων, ενώ ο βασικός στόχος της Άγκυρας είναι να αποφύγει την άμεση εμπλοκή στη σύγκρουση.

Αναφερόμενος σε περιστατικά εκτόξευσης πυραύλων που φέρεται να προήλθαν από το Ιράν, ο Φιντάν σημείωσε ότι οι ιρανικές Αρχές αρνούνται πως στόχευσαν την Τουρκία.

Παρά τα στοιχεία που δείχνουν ιρανική προέλευση των πυραύλων, η Άγκυρα δεν προτίθεται να προχωρήσει σε στρατιωτική απάντηση σε αυτή τη φάση.

«Γνωρίζω ότι μας προκαλούν και θα συνεχίσουν να μας προκαλούν, αλλά ο στόχος μας είναι να μείνουμε εκτός αυτού του πολέμου», δήλωσε χαρακτηριστικά.